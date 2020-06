Més de 2,3 milions de persones van visitar la Comunitat Valenciana el primer trimestre de l'any

En concret, Andalusia va ser la destinació més visitada en el primer trimestre amb un 17,2 per cent del total de viatges (5,02 milions), seguida de Catalunya (12,9 per cent i 3,75 milions), Madrid (9,4 per cent i 2,73 milions), Castella i Lleó (8,7 per cent i 2,5 milions) i la Comunitat Valenciana (8,2 per cent i 2,3 milions de visitants).

Per la seua banda, les destinacions visitades en menor mesura van ser La Rioja (0,9 per cent del total), Comunitat Foral de Navarra (1,3 per cent) i Illes Balears i Cantàbria (1,5 per cent).

Si es relacionen els viatges interns dels residents amb la població de destinació, el fenomen viatger té més intensitat a Castella i Lleó (amb 1.055 viatges per cada 1.000 habitants), Aragó (1.043) i La Rioja (902), mentre que a la Comunitat Valenciana baixen a 487 viatges.

La durada mitjana de les pernoctacions amb destinació a la Comunitat Valenciana és de 3,2 dies, inferior en aquest cas a la mitjana nacional (3,4 dies).

Per la seua banda, els viatges realitzats pels residents a Catalunya suposen el 17,5 per cent del total en el primer trimestre. Per darrere se situen Andalusia (17,0 per cent), Comunitat de Madrid (16,0 per cent) i la Comunitat Valenciana (9,6 per cent).

Eliminant l'efecte de la grandària de cada comunitat, els més viatgers en aquest cas són els residents a Aragó (761 viatges per cada 1.000 habitants), Castella i Lleó (742) i Comunitat Foral de Navarra (728).

Per contra, els menys viatgers són els residents en Regió de Múrcia (404 viatges per cada 1.000 habitants), Canàries (478) i Galícia (563) i en un terme mitjà estaria la Comunitat Valenciana, amb 571.

Per la seua banda, per comunitat autònoma de destinació principal, les despeses mitjanes diàries més altes es registren en els viatges a Canàries i Comunitat de Madrid (75 euros) i País Basc (62). A la Comunitat Valenciana la despesa mitjana diària és de 47 euros, mentre els valors més baixos es donen a Castella-la Manxa (36 euros), Castella i Lleó (43) i Principat d'Astúries (44).

En l'àmbit nacional, la despesa total dels viatges del primer trimestre és de 6.441 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 22,6 per cent respecte al mateix període de 2019. En els viatges amb destinació nacional la despesa total baixa un 24,3 per cent i en els realitzats a l'estranger un 19,1 per cent.