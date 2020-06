La nuvolositat d'evolució diürna en l'interior de Castelló pot donar pas a alguna arruixada o tempestat aïllat a la vesprada, afig Aemet.

Les temperatures no registraran canvis significatius respecte als últims dies. Així, en les capitals de província oscil·laran entre els 21º i 29ºC a Alacant, entre 21º i 30ºC a Castelló de la Plana i entre els 21º i 30ºC a València. El vent, per la seua banda, bufarà fluix de l'est i sud-est.