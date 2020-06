Alba Carrillo, de la futura paternidad de Feliciano López: "No es un tío muy cariñoso, es muy espartano, pobre niño"

Se esperaba y este fin de semana, en Viva la vida, programa en el que colabora, lo ha hecho. Alba Carrillo por fin se ha pronunciado sobre la futura paternidad de su ex Feliciano López con Sandra Gago.

Aunque en un primer momento parecía reacia a hacerlo, lo cierto es que finalmente la modelo y colaboradora mandó una serie de recados al deportista, atribuyéndole adjetivos como "nefasto".

Así, la exconcursante de Supervivientes y GH VIP, recordó que, cuando estuvieron juntos, el tenista hizo de segundo padre con Lucas, el hijo que la modelo tiene con Fonsi Nieto, y, visto lo visto, no guarda un buen recuerdo de ello. "Me alegro mucho por la mamá y por el bebé, pero por el otro pues… desde luego, lo que a mí me ha tocado como pseudopadre ha sido nefasto", dijo sin cortarse.

"Lo que a mí me ha tocado como pseudopadre ha sido nefasto"

Eso sí, felicitó al deportista por cumplir uno de sus sueños. "Él tenía muchas ganas de ser padre, osea que ya lo ha conseguido. Reto superado", indicó. "Lo importante es que ahora que tiene por delante un reto importante, esté a la altura", remató., no sin antes recordar alguna anécdota pasada. "Yo no le dejaba extralimitarse porque yo era la madre, pero ahora que es compartido, que él es el padre, pues no sé. No es un tío muy cariñoso, es muy espartano, entonces pobre niño".

En cuanto a la pareja de él, la modelo Sandra Gago, Carrillo vuelve a recordarle algo: "Algún día me llamará. Yo ya le he lanzado varios mensajes, pero no me quiere escuchar".