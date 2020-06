María Ordobás: "Si no hay vacuna, hay que buscar otras estrategias"

María Ordobás es Jefa de Epidemiología de la Comunidad de Madrid y Andrés Aragón es epidemiólogo y coordinador de técnicos de seguimiento. Ambos expertos responden a las preguntas de 20minutos.

¿En qué consiste su trabajo?

A.A. Nuestro trabajo es la detección de casos para poder, a continuación, saber cuáles son los contactos que han tenido estos casos y hacer un seguimiento. Se trata de una estrategia preventiva para poder hacer la detección de nuevos casos lo antes posible para poderles aislar y evitar que contagien a otras personas.

¿Qué valoración hacen de la estrategia de rastreo?

M.O. Está funcionando. Para enfermedades que no tienen un mecanismo primario de prevención, como la vacuna, tenemos que ir a otras estrategias preventivas, y esta es una, que también se ha utilizado para otras enfermedades y, concretamente con esta, está funcionando. Si no, la situación epidemiológica sería otra distinta a la que tenemos ahora mismo.

A.A. El sistema puede ser efectivo si no tenemos muchos casos positivos y tenemos suficiente capacidad de seguirlos a todos. Ahora mismo, sí se está pudiendo hacer bastante bien y lo tenemos controlado, pero habrá que ver porque esto es la circunstancia actual y no sabemos lo que va a pasar en el otoño o en unos meses.

Todo se basa en la colaboración de los contagiados, ¿la están recibiendo?

A.A. En general, la gente está siendo responsable y colabora. No te digo que en algunas circunstancias se pueda producir alguien que no quiera colaborar, pero un porcentaje altísimo de personas no tienen problemas. La gente se da cuenta de que es una cuestión importante de salud pública y que de ellos depende que no se produzcan otros contagios. La gente es bastante responsable.

¿Habría que cambiar la forma de actuar si hubiera un rebrote?

M.O. Aquí nos vamos adaptando conforme se va comportando la enfermedad, la estrategia de control de brotes es una extensión de la estrategia del control de contactos. En el momento en el que se detectara un brote, se adoptarían una serie de medidas para controlarlo.

¿Preocupa el alto número de asintomáticos y su difícil rastreo?

M.O. Las enfermedades que tienen una porción importante de casos asintomáticos tienen ese problema, no solo esta, sino todas las que tienen esas características. La parte positiva es que, probablemente, los casos asintomáticos, al tener poca manifestación clínica, contribuyen menos en general a la difusión de la enfermedad, pero evidentemente juegan un papel importantísimo.