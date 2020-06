Beronia participa en la subasta '50 Best for Recovery'

20M EP

Beronia, patrocinador oficial de 'The World's 50 Best Restaurants', apoya a la hostelería participando en '50 Best for recovery'. Entre el 3 y el 12 de julio, más de 100 experiencias ofrecidas por los mejores chefs del mundo saldrán a subasta en esta iniciativa cuyos fondos irán destinados al apoyo de restaurantes de todo el mundo.