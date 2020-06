Hosteleros del sur de Galicia estiman que la reapertura de la frontera con Portugal generará "escasas" reservas

Las fronteras de España y Portugal han permanecido cerradas desde el 16 de marzo, una medida que ha sido adoptada para prevenir la propagación de la COVID-19. Esta situación ha tenido una especial incidencia en los pasos transfronterizos situados en el sur de Galicia, que aglutinan el 50% del tráfico que discurre entre ambos países.

El cierre de fronteras ha provocado pérdidas económicas en los sectores del comercio y la hostelería de ambos márgenes del río Miño, donde los ciudadanos del país opuesto representan parte de la clientela. También los empleados se han visto perjudicados por el cierre de pasos transfronterizos, que ha supuesto un incremento de la distancia a sus puestos de trabajo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Tui (Acitui), Juan Carlos Blanco, ha reconocido que las previsiones "no son nada buenas para la primera quincena de julio". Así, ha detallado que se espera un 30% de ocupación para ese periodo, además de una reactivación del sector hostelero de la zona, en la que la mayor parte de los establecimientos permanecen cerrados.

A este respecto, Blanco ha precisado que, según las reservas registradas en alojamientos hoteleros y extrahoteleros de la zona, se estima que la ocupación se incremente hasta el 40% o 50% en la segunda mitad del mes. También ha indicado que se calcula que podría ascender hasta el 60% en agosto.

Este empresario ha explicado que se ha advertido un retraso en las fechas de las estancias que ha relacionado con el interés de los clientes por disponer de las "máximas garantías" para realizar su viaje.

Así, el presidente de Acitui ha recalcado la necesidad de que se reabra la frontera para recuperar el comercio y la hostelería, así como de que se reciban turistas de distintos países para mejorar la situación económica de la zona. También ha apuntado que se prevé un turismo principalmente nacional para este verano, aunque ha concretado que se han registrado reservas de extranjeros para septiembre y octubre.

No obstante, Blanco ha incidido en la afectación que la crisis sanitaria ha tenido en el sector hostelero. De hecho, ha remarcado que se esperaba una alta ocupación para este año dada la proximidad del Xacobeo 2021 que se ha visto truncada por la pandemia.

HOTELES CERRADOS

En la misma línea, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), César Ballesteros, ha subrayado que todavía permanecen cerrados el 30% de los hoteles de la provincia. Sin embargo, ha avanzado que se estima que, a partir del día 1 de julio, se abra la mayor parte de los mismos.

"Nunca estuvimos con el hotel cerrado a estas fechas y sin reservas", ha reconocido el también director del alojamiento Bahía de Vigo. Aunque ha resaltado que la falta de precedentes dificulta prever la evolución del sector, ha indicado que, con el paso de los días, se ha incrementado el número de reservas registradas.

También ha detallado que se espera un 15% de ocupación en los hoteles del sur de Galicia para la primera quincena de julio, así como que se ha registrado una caída importante del precio. Además, Ballesteros ha previsto que "se incremente poco a poco" la ocupación, especialmente a partir del 15 de julio, cuando se espera que alcance el 25% o 30%.

Pese a que ha descartado que la reapertura de los pasos fronterizos con Portugal cause una mejora en la situación económica del sector, ha apuntado que permitirá "comenzar a normalizar la situación". Así, ha considerado que beneficiará en mayor medida al comercio y a trabajadores de localidades transfronterizas.

A este respecto, César Ballesteros ha destacado que el cruce de la frontera resulta "natural" para las personas cuyo puesto de trabajo se encuentra en el país vecino.

No obstante, ha entendido que los ciudadanos de urbes situadas más al sur de Portugal no perciben así la situación dado que no se ha registrado un "movimiento importante de reservas" por su parte en establecimientos gallegos. Además, ha concretado que el hecho de que el turista habitual en la zona sea de origen nacional puede reducir la influencia de la crisis sanitaria en el sector.

COMERCIO

Por su parte, el secretario de la Asociación de Empresarios Tomiño (Adeto), Iago Pérez, ha indicado que se espera "como agua de mayo" la reapertura de la frontera con Portugal dado que se estima que los ciudadanos lusos representan un 25% de la clientela de los comercios de la zona.

Por ello, Iago Pérez ha considerado que la reactivación de los pasos transfronterizos puede favorecer la economía de Tomiño (Pontevedra). Así, ha destacado que la crisis sanitaria ha causado pérdidas de hasta el 70% en la recaudación en la hostelería y de un 40% en el sector primario y el comercio.

Aunque ha señalado que la reapeartura de la frontera no generará grandes beneficios, ha apuntado que podrá paliar la situación económica del sector 'retail' y la hostelería. El secretario de Adeto también ha apuntado que la comunicación con Portugal causa "bastantes" desplazamientos a Tomiño con motivo de los mercados que se celebran a ambas orillas del río Miño semanalmente.

REAPERTURA DE FRONTERAS

Adicionalmente, el director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Río Miño (AECT Río Miño), Uxío Benítez, ha señalado que el hecho de que se hayan reabierto las fronteras de España con Francia pero no con Portugal representa una "situación extraña".

Así, el director de la entidad integrada por la Diputación de Pontevedra y la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM) ha remarcado que el cierre de los puentes internacionales del suroeste de Galicia ha mostrado las "dificultades" que entraña "entender la realidad transfronteriza" en Madrid, Lisboa y Santiago.

Además, Uxío Benítez ha insistido en que la inhabilitación de los pasos hacia Portugal ha conllevado "una consecuencia computable en números", en relación a los efectos causados en la economía de la zona, y un "efecto psicológico". "Se creó el muro de Berlín y, aunque el físico se derrumbará el 1 de julio, el psicológico es probable que perviva un poco más", ha lamentado.

Benítez ha criticado así que se trasladase a los ciudadanos de ambos márgenes del río que "el virus podía venir del otro lado". A ese respecto, ha sostenido que esta afirmación "carecía de rigor científico" dado que "la situación epidemiológica era similar" en ambas riberas del río Miño, donde el índice de contagios "era muy bajo".

También ha indicado que se prevé que la reanudación de los traslados entre ambas riberas se realice de modo "progresivo". De hecho, ha considerado probable que, tras el cierre de los pasos transfronterizos, que ha permanecido vigente tres meses, los ciudadanos hayan modificado sus hábitos de consumo y no vuelvan a realizarlos de inmediato en el país vecino. Por ello, ha concluido que el cierre de fronteras ha sido "negativo y perjudicial para este territorio".

Precisamente, Uxío Benítez ha explicado que la AECT ha encargado un estudio sobre las consecuencias del cierre de los pasos transfronterizos a la Universidade de Vigo (UVigo), así como que se reclamará una inversión territorial integrada para compensar el perjuicio económico que ha causado. También ha avanzado que la entidad que dirige propondrá la creación de una tarjeta que permita el paso de Portugal a España y viceversa a los residentes en municipios de la frontera.