Logroño celebra el Día del Orgullo con la mujer como protagonista y reivindica "igualdad real y efectiva"

Así lo ha expresado una de las portavoces de Gylda, Leire López-Davalillo, quien ha sido la encargada de leer el manifiesto del Día del Orgullo en un acto, organizado por la entidad, y presidido por la bandera del colectivo en el centro junto al lema 'Ni un paso atrás, por la igualdad real'. "Queda mucho por hacer y ante ello seguiremos luchando", ha afirmado.

Con la mujer como protagonista, López-Davalillo ha indicado que hoy "damos un paso al frente" por los derechos del colectivo LGTBi y, sobre todo, "por las más vulnerables".

"Lo hacemos -ha continuado- sin miedos, con sorodidad y desde el feminismo. Trabajando de forma transversal y sin dejar a nadie fuera para lograr la conquista de la igualdad real porque será la única forma de romper con estereotipos y prejuicios".

Si estamos unidas, "conseguiremos una sociedad más libre y plural".

Desde el colectivo, afirma, "el feminismo es la única opción posible para conseguirlo porque no segrega, no cuestiona y no está por encima de los derechos de nadie".

Con todo ello, ha indicado López-Davalillo, "nos toca luchar y debemos ser más aliadas que nunca. No hay una forma de ser mujer y por tanto nadie nos puede cuestionar. Somos dueñas de nuestras vidas y reivindicamos nuestro derecho a ser cómo queremos y nuestro derecho a ser tratadas como ciudadanas de primera".

En el acto también ha estado presente el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha destacado que desde la institución "seguiremos trabajando para que la igualdad sea efectiva y real y que la gente pueda amar a quien quiera, como quiera, sin prejuicios y ni estereotipos".

"Después de muchos años de democracia nos queda seguir trabajando para que esto sea una realidad y seguiremos luchando para que los principios de derechos y libertades sean reales", ha afirmado el alcalde.

TOLERANCIA Y RESPETO

También ha participado en el acto la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, quien ha lamentado "el discurso del odio" de ciertos colectivos "que nos amenazan" con llevarnos a los tribunales por colgar una lona con la bandera del Orgullo en el Palacete de Gobierno: "Ojalá cumplan y me den la satisfacción de defender ante el juez la España en la que creo y en el orgullo que siento por mi comunidad".

Como presidenta de La Rioja, ha asegurado, "tengo una lista enorme de obligaciones que cumplir y la mas importante es cumplir con la Constitución española. Desde mi responsabilidad ni puedo ni quiero, por tanto, dejar de luchar contra la intolerancia o contra aquellos que generan miedo".

Andreu ha asegurado que "defenderé siempre los derechos y las libertades de todos porque es el camino correcto. Conseguir que todas las personas sean felices siendo ellas mismas nos enriquece a todos".

Además, ha continuado, "los avances en la ley son importantes pero crear un clima de tolerancia es fundamental". Ante ello, ha recordado, hoy el 89 por ciento de los españoles declara que la homosexualidad debe ser respetada y aceptada por la sociedad "todavía queda mucho camino por recorrer".

"Los que creemos en una sociedad mejor estamos ganando esta lucha" y ante ello ha pedido al colectivo que cuenten con el Gobierno y el PSOE, "como aliados de corazón, para seguir avanzando".