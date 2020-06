El ahorro global de los inquilinos con opción a compra de la SVS alcanza los 3,8 millones

Así lo ha dado a conocer este domingo en un comunicado el concejal de Fomento y Vivienda, César Díaz, quien ha destacado el "éxito" de esta fórmula que el Ayuntamiento puso en marcha en el año 2013 y de la que se benefician actualmente un total de 199 familias que viven en seis promociones.

Según ha recordado, el Consistorio permite destinar el 80% de la renta mensual a la compra futura de la vivienda y con un precio de compra que será el mismo dentro de 10 años del establecido al comienzo del alquiler.

"Todas estas familias han conseguido ahorrar una cantidad considerable para la futura compra, a la que podrán aportar casi el total del dinero que han ido empleando para el pago de la renta", ha asegurado el edil, que destaca que muchos de los vecinos que accedieron a estas VPO están pagando ya sus viviendas y al tiempo disfrutando de ellas.

Según ha detallado, los inquilinos que llevan más años de alquiler con opción a compra son los que más tienen ahorrado. Se trata de los de la denominada promoción 9, en La Albericia, que disponen de media de 28.245 euros y tres años más de alquiler hasta que a mediados de 2023 puedan decidir si compran la vivienda en la que viven. Para entonces, ha añadido, habrán ahorrado más de 40.000 euros.

"Somos conscientes del esfuerzo que supone afrontar el gasto en vivienda y, por eso, tratamos de aumentar, en la medida de lo posible, las facilidades para que las familias y los jóvenes santanderinos puedan acceder a una VPO en las mejores condiciones".

Así, ha destacado que ya son cinco las familias que han podido beneficiarse del nuevo descuento en la renta por nacimiento o adopción, que el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de noviembre.

"Desde la puesta en marcha de esta ayuda, la SVS cuenta con cinco nuevos inquilinos y sus familias ya están disfrutando de un descuento de 100 euros en la renta mensual, un ahorro de 1.200 euros anuales".

Tal y como ha explicado, en el momento de ejercer la compra, esas cantidades no aportadas durante el alquiler debido a esta medida para las familias se deducirán también al 80 por ciento del precio de la compra, como el resto de lo pagado por la renta.

Por último, Díaz ha añadido que el Ayuntamiento seguirá poniendo a disposición de los vecinos viviendas asequibles, por debajo de los precios de mercado, y apostando por fórmulas como el alquiler con opción a compra que facilitan el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan y no pueden afrontar la compra al no disponer de la cantidad necesaria para la entrada o no tener acceso a una hipoteca.