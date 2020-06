PSOE exige a la Junta el desarrollo y cumplimiento de la ley que protege los derechos Lgtbi

En un comunicado, ha destacado que tanto la Diputación de Cádiz a través de su área de Igualdad, como desde el Gobierno central y los ayuntamientos socialistas gaditanos "seguimos trabajando para erradicar la homofobia, la transfobia, lesbofobia y la bifobia". "Pues entendemos que la libertad, la orientación y la identidad de cada individuo debe desarrollarse acorde a sus sentimientos y principios sin miedo a ser rechazados", defiende.

Por ese motivo, desde los grupos municipales el PSOE de Cádiz presentará mociones en los ayuntamientos "para exigir a la Junta de Andalucía que desarrolle y cumpla la Ley Lgtbi andaluza, una norma aprobada por el anterior Gobierno socialista que era pionera en el conjunto de España, en cuanto a protección, visibilidad y atención al colectivo", ha aseverado.

Así pues, Pizarro ha recordado que el 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo Lgtbi. Por ese motivo y debido a las circunstancias excepcionales provocadas por el Covid-19, ha indicado que "los actos conmemorativos serán más virtuales, pero no por ello menos importantes".

Ha explicado que, por ejemplo, así lo va a hacer la Diputación de Cádiz que, desde hace días, en su web mantiene la campaña 'Por la igualdad, por la diversidad', además de haber mantenido diferentes encuentros telemáticos con las asociaciones Lgtbi de la provincia y trabajar con ellos las acciones y programas enfocados a la visibilidad de sus reivindicaciones.

Además de las reivindicaciones, desde el PSOE de Cádiz se va a impulsar una moción en defensa de las personas Lgtbi. "Creemos que la Junta de Andalucía no puede, siquiera, insinuar y tampoco titubear en la defensa del colectivo, porque es una ataque directo al derecho individual de ser, sentir y amar con libertad, por eso, queremos frenar con esa moción las continuas amenazas que vienen, sobre todo, de la extrema derecha y sus círculos de acción", ha dejado claro Pizarro.

A esto, ha añadido, "no podemos olvidar que la derecha de este país nunca vio con buenos ojos que se legislara en favor de los derechos Lgtbi". En España, en el año 2007, fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Hace 15 años, "un Gobierno socialista convirtió en derechos e igualdad real el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo el tercer país del mundo en hacerlo". Sin embargo, ha matizado, "no fue hasta 2012 cuando la losa que pesaba sobre una posible inconstitucionalidad, presentada por el PP, no se vio plenamente despejada".

En cuanto a Andalucía, subraya que "hemos sido pioneros la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 recoge como principio rector la lucha contra el sexismo y la homofobia y reconoce el derecho a la orientación sexual e identidad de género, y por supuesto la obligación de los poderes públicos de garantizarlo y la Ley Integral para la No Discriminación por motivos de Identidad Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de Andalucía establece el primer marco jurídico de este país que permite garantizar la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la asignada al nacer". Asimismo, ha seguido, "en 2017 se aprobó la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía".

Por todas estas razones, "los socialistas estamos en virtud de abanderar la lucha de nuestros derechos, de los derechos de las personas Lgtbi, y así lo seguiremos haciendo en cuantos foros sea necesario con el firme compromiso de avanzar y jamás retroceder en lo ya conseguido", ha manifestado Pizarro.

Para concluir, ha dicho que "tenemos que ser muy conscientes de que, a pesar de los avances normativos y sociales hacia el respeto a la diversidad sexual, seguimos viviendo y sufriendo episodios cotidianos de Lgtbifobia y, por ello, debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos de ciudadanía y así lo hacemos día a día los socialistas".