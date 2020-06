Pillan a Makoke e Ylenia sin mascarilla e incumpliendo las medidas de seguridad

Las cámaras de Telecinco han captado a dos de sus colaboradoras, Makoke e Ylenia, incumpliendo las medidas de seguridad al salir de las instalaciones de la cadena sin llevar puesta la mascarilla. "Son unas imágenes preocupantes", ha valorado la presentadora de Socialité, María Patiño.

El programa ha mostrado la secuencia en la que se ve a las colaboradoras de Viva la vida dentro de un coche, sin mascarilla a pesar de que no guardan una distancia mínima, sonriendo y saludando a través de la ventanilla a las cámaras. A diferencia de Ylenia y Makoke, el chófer que las llevaba en el vehículo sí iba con mascarilla.

Cabe recordar que la normativa establece que el uso de la mascarilla en la nueva normalidad es obligatorio en el interior de los vehículos privados de hasta 9 plazas si los ocupantes del turismo no son convivientes, como es el caso.

"A mí me cuesta mucho hacer de policía, porque seguramente yo misma no haga todo excepcionalmente bien, pero sí que me parece importante ofrecer estas imágenes, no solo para que tomen conciencia ellas, sino también por el público", ha sentenciado Patiño.