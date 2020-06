El 79% de los navarros considera un inconveniente la desaparición de sucursales bancarias

Esta queja es generalizada en todos los tramos de edad, si bien se acentúa cuanto mayor es la edad de los encuestados. Así, los que en mayor medida se muestran contrariados son los de que tienen más de 45 años -entre un 83% y un 84% de ellos-.

Según ha indicado Irache en una nota, se calcula que desde la crisis de 2008 se han cerrado en el ámbito estatal cerca de un 50% de oficinas bancarias. En el último año cerraron 2.160 sucursales, 26 de ellas en Navarra, ha apuntado la asociación, que ha advertido ante una posible "aceleración" en el cierre de oficinas tras el estado de alarma.

Según la encuesta de Irache, los que viven en localidades de menos de cinco mil habitantes son los que se manifiestan más molestos -85%- con la desaparición de sucursales. En este sentido, ha destacado que los vecinos de zonas rurales "son los más perjudicados por la falta de sucursales ya que, para cualquier gestión presencial, necesitan desplazarse a otra localidad". "Además, muchas de estas personas tienen una edad avanzada y no se manejan con soltura ni con los conceptos económicos o bancarios ni con el manejo de internet, lo que les permitiría realizar gestiones de forma telemática", ha subrayado.

Según ha explicado, y citando un estudio del sindicato de empleados del sector financiero Fine, un 7% de la población de la Comunidad foral no cuenta con una sucursal bancaria allí donde vive y se tiene que desplazarse para ser atendido.

MAYOR CLARIDAD Y UN TRATO CERCANO

Las mayores demandas de los consumidores hacia los bancos es que expliquen de forma "más clara y transparente" los productos que ofrecen -53%- y que den un "trato cercano" al cliente -52%-. Estas dos preferencias se sitúan a bastante distancia de las demás: pocas comisiones -27%-, que presten dinero -13%- o que den mayor rentabilidad -11%.

Unos datos que muestran, ha resaltado Irache, que "buena parte de los consumidores siguen necesitando que les hagan comprender de forma amable qué se está haciendo con su dinero". "Esto pasa por recibir la atención presencial por parte de empleados que sepan dar un trato adecuado a los clientes y explicar las características y riesgos de los diferentes productos que pueden contratar", algo que "no parece" que "hoy por hoy, se pueda realizar a través de internet", ha indicado.

Según ha explicado, buena parte de los casos que se reciben en Irache sobre temas bancarios tienen que ver con que el consumidor "no ha comprendido el producto en el que ha invertido su dinero". "Algunos de ellos no comprendían que tenían que pagar por tener una cuenta corriente, que la tarjeta tiene una comisión aunque no se utilice o que junto al préstamo han contratado también un seguro que les sube el coste total de la operación", ha explicado la asociación, que ha considerado que los bancos "deben facilitar la atención presencial a los clientes que así lo requieran".