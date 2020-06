Terelu cuenta que Rocío Carrasco está "superada y enfadada" por la situación que vive

El cumpleaños de María Teresa Campos hace unas semanas dio pie al reencuentro entre Rocío Carrasco y Terelu Campos. Esta última ha contado en el programa Viva la vida que su amiga está "relativamente tranquila", pero "con el poso de tristeza con el que suele estar desde hace años".

Aunque no ha querido dar más detalles sobre de qué hablaron durante el encuentro, la colaboradora sí ha mencionado la difícil situación personal por la que atraviesa Carrasco. "Por primera vez la he visto superada", ha manifestado Terelu ante la pregunta de Emma García.

En este sentido, la hija de María Teresa Campos ha continuado diciendo que, "con respecto a lo que se ha dicho de ella, y no estoy hablando de su hija [Rocío Flores], la vi especialmente enfadada y con ganas de aclararle a determinadas personas manifestaciones que han hecho sobre ella.

"Sin conocerla, se ve que no es una mujer feliz porque no se habla con sus hijos, y esto se le nota", ha comentado al respecto Emma García, a lo que Terelu ha indicado que cree que Rocío Carrasco "no habla de determinadas cosas porque piensa que podía hacerle un daño a las personas que ella quiere en el mundo. Para poderte defender, tienes que dar un paso en determinadas cosas que no quieres hacer porque al final piensas que le estás perjudicando tú, como madre, a tus hijos".

Además, la colaboradora de Viva la vida ha dicho que tanto ella como su madre le han recomendado que "tenía que hablar". "Yo sé que mi madre en muchos momentos ha cogido el teléfono y le ha dicho: 'Se acabó. Esto no puede ser, te entiendo, te comprendo, que haya ciertas cosas por las que estés callada, pero es inhumano".

Respecto a una hipotética reconciliación entre madre e hija, Terelu Campos ha asegurado que sabe por qué no ha tenido lugar y que "hay una parte" en que entiende la decisión de Rocío Carrasco. "La parte en la que ella puede sentirse desprotegida. El tema es que luego alguien se pueda beneficiar de algo que ella querría tener en la más absoluta intimidad", ha zanjado.