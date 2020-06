Sánchez arropa a G. Caballero en su primera salida tras el confinamiento en un acto con mascarillas y termómetros

Ante 850 personas que se han tenido que medir la temperatura para poder acceder al parque, siempre portando mascarilla y guardando las medidas de seguridad, Pedro Sánchez ha defendido para Galicia un gobierno de progreso que trabaje al lado del Ejecutivo estatal que él mismo preside.

El Xardín do Posío de la ciudad de As Burgas, enclave al aire libre elegido para la celebración del mitin del PSOE, se ha quedado pequeño para seguir los discursos de Gonzalo Caballero y Pedro Sánchez, en el que ha sido el primer mitin del líder del PSOE después del levantamiento del estado de alarma. Así, han sido numerosas las personas que no han podido acceder al recinto por motivos de seguridad sanitaria y que han seguido el acto a través de las pantallas gigantes y la megafonía.

Precisamente, la reciente pandemia y su gestión ha marcado el desarrollo del acto en el que Sánchez se ha centrado en la situación política estatal y la necesidad de gobiernos de progreso que trabajen al lado del Ejecutivo estatal frente a una derecha que "no ha sabido arrimar el hombro".

De este modo, ha optado por no profundizar en la política autonómica de Galicia y se ha limitado a contraponer los modelos del PP y PSOE para la gestión de la salida de la crisis. "Porque cuando vivimos una crisis sin precedentes, es muy importante ser consiente de que no es lo mismo quien gobierna en una época de crisis", ha señalado.

"No es lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda", ha incidido Sánchez, que recordado que en Galicia lleva 11 años gobernando el PP aunque "parezca que no gobierna" y "haya que mirar con lupa su cartelería" para encontrar sus siglas.

ADVERTENCIAS CONTRA VOX

Por su parte, Gonzalo Caballero ha aprovechado para llamar a los asistentes a crear un "muro de contención" contra la ultraderecha en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio frente a un aspirante del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, al que ve "dispuesto" a pactar con Vox.

El jefe de los socialistas gallegos ha advertido de que cuando tuvieron lugar las autonómicas en Andalucía las encuestas no pronosticaban la entrada de Vox en el Parlamento andaluz y ha incidido en la posibilidad de que esta formación entre en el Pazo do Hórreo en una jornada en la que tanto Javier Ortega Smith como Iván Espinosa de los Monteros mantienen varios mítines en Galicia.

Además, ha situado al PSdeG como el único partido capaz de lograr el cambio y ha instado a los socialistas a "levantarse" y a "salir a ganar" frente a los "relatos" que los quieren "hacer pequeños" y "meter miedo para inmovilizar al electorado moderado, progresista y socialista".

ASISTENCIA DE LA PLANA MAYOR DEL PARTIDO

En el primer mitin del presidente del Gobierno tras el confinamiento, la plana mayor del PSdeG se ha mostrado unida para arropar la candidatura de Gonzalo Caballero a la Presidencia de la Xunta.

Así, han estado presentes destacados cargos de toda la Comunidad, como el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero; los presidentes socialistas de las diputaciones, numerosos alcaldes, diputados estatales y senadores, como el también presidente del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga.

También han acudido los cabezas de lista a las elecciones autonómicas de las cuatro provincias gallegas: Pablo Arangüena (A Coruña), Patricia Otero (Lugo), Marina Ortega (Ourense), y el propio Gonzalo Caballero encabezando la lista de Pontevedra.

Además, se ha podido ver a la exdiputada por Ourense Noela Blanco, que finalmente no fue incluida en la candidatura al Parlamento de Galicia, siguiendo el mitin desde unas gradas situadas en uno de los laterales.

Las medidas de la "nueva normalidad" han marcado el acto caracterizado por la distancia de seguridad y en el que no se han producido las tradicionales muestras de afecto de los dirigentes hacia el público. Eso sí, ha habido aplausos, víctores y banderas socialistas ondeando.