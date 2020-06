El PSOE amenaza a CC con llevar más expedientes a la Fiscalía tras la moción de censura

En declaraciones a los medios, José Ángel Martín ha mostrado su "incredulidad" ante lo ocurrido ayer tras darse a conocer la firma de la moción de censura y considera que alguien "tendrá que dar una explicación de cuáles son las razones para que se pueda dar en un año en el que se han producido cambios importantes que han sido percibidos nítidamente por la ciudadanía".

Martín afirmó que la alcaldesa, Patricia Hernández, lidera un equipo que se ha puesto como objetivo cambiar las cosas y que es lo que ha hecho en el último año. Además, indicó que incluso la propia Evelyn Alonso "alababa" en febrero "el cambio que se estaba dando en Santa Cruz y que se notaba la impronta de Cs en el grupo de gobierno".

Incidió en que alguien tendrá que explicar cuáles son las razones "inconfesables" para que "hace unos meses las cosas estuvieran bien y ayer se firme una moción de censura, porque cuando alguien no tiene relato que dar, sino lo que hace es esconderse, las razones deben ser otras que no responden al interés general".

El portavoz socialista dijo, además, que Coalición Canaria se pone "muy nervioso" cuando algunos expedientes "salen a la luz y cogen camino a la Fiscalía", y agregó que parece que "no saben vivir sin el oxígeno que le da el poder y gestionar un dinero público que en muchas ocasiones ha acabado siendo investigado".

"Si piensan que con esto van a parar los expedientes que están yendo a Fiscalía, se están equivocando. Las prisas no son buenas consejeras y las jugadas, a veces, pueden salir mal", afirmó José Ángel Martín, quien reiteró que en los próximos días anunciarán otros expedientes que seguirán el mismo camino. "Esto CC lo sabe y quizá es la razón más poderosa por la que se ha firmado esta posible moción de censura, que aún no se ha registrado", recalcó.

RECONDUCIR LA SITUACIÓN.

Por otro lado, José Ángel Martín dijo que van a seguir trabajando para tratar de reconducir la situación "hasta el último momento", presentada o no la moción de censura, así como intentar conseguir que "alguien dé la cara y explique esas razones inconfesables por las que presentan esta moción", insistió.

Reiteró que están trabajando para parar esto porque entiende que se produce un "terrible error" que "van a pagar" los ciudadanos y porque es una operación "sin explicación". "No hay una crítica a la gestión", recalcó Martín, para añadir que no han perdido "ni una sola votación" en cuestiones relacionadas con la gestión municipal y que no palpa "un ambiente de crispación en la calle".

Hizo hincapié en que una moción de censura debe responder a un proyecto alternativo que, en su opinión, no existe, pues el proyecto de Coalición Canaria "lo estuvo desarrollando durante 40 años" y al final dejó el Ayuntamiento con "deudas, falta de ejecución, incapacidad para llevar a cabo inversiones y deterioro absoluto de los espacios públicos". "Este es el proyecto de CC en Santa Cruz", aseguró.

El concejal socialista considera que hay intereses "de todo tipo" para que se presente esta moción de censura e insistió en que no responde "en ningún caso" a la gestión municipal del último año y, sobre todo, a la que se ha realizado durante la crisis sanitaria, que tildó de "ejemplar".

Añadió, además, que el PSOE está en contacto "constante" con los responsables del partido en Madrid y trabajando para "tender puentes" ante una situación que califica de "irracional". Es más, está convencido de que si finalmente sale adelante la moción de censura, no se producirá un efecto cascada en otras instituciones donde el Partido Socialista gobierna con el apoyo de Ciudadanos.

En este sentido, recordó que la reacción ayer de la dirección nacional de Cs fue rechazar esta moción de censura. Por tanto, no tiene ninguna duda de que Ciudadanos "va a ser leal" en aquellas instituciones donde tienen acuerdos con el PSOE. A su vez, valoró que ve en CS un partido "con más ganas" de entendimiento con el Partido Socialista a nivel nacional, en lugar de "querer ser oposición y llegar al poder por el poder".