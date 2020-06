UGT y CCOO se concentran por un pacto de reconstrucción social: "Ahora lo importante es reforzar servicios públicos"

La protesta "por un pacto para la reconstrucción social" ha arrancado a las 12 horas de este sábado frente a Les Corts, en València y se ha celebrado también simultáneamente en Castelló, Alicante y Elche.

Durante la movilización en València, se han mostrado carteles con mensajes como 'por una reforma del sistema de financiación', 'nunca más mercantilización de los ciudados', 'por la defensa de la sanidad pública' e 'igualdad en las condiciones laborales para la dependencia', entre otros.

CCOO PIDE "ALTURA DE MIRAS"

Durante la concentración, el secretario general de CCOO PV, Arturo León, en declaraciones a los medios ha exigido "altura de miras" a la clase política, ya que ha manifestado que "está en juego algo tan importante que no se puede dejar de asumir el proceso de negociación y de unidad" y ha reivindicado "dejar atrás la crispación y las descalificaciones y entrar a negociar con capacidad de llegar a acuerdos".

El representante sindical ha valorado que el Gobierno de España está impulsando medidas "muy importantes" que han sido capaces de "amortiguar los efectos de la crisis desde el punto de vista social y económico" y de "proteger cuatro millones de puestos de trabajo".

Asimismo, ha llamado a "seguir en esa vía una vez se amortigüen los gastos de la crisis con un acuerdo para reactivar la economía". "La crisis ha puesto de manifiesto dos grandes verdades, como son la importancia del trabajo y los servicios públicos y una red de protección social", ha añadido.

León ha defendido que "son medidas inaplazables" y que "no van a renunciar a otras como la reforma del mercado de trabajo o la regulación del teletrabajo". "Creemos que con un refuerzo de los servicios públicos hay suficiente margen como para que pueda haber un pacto social y económico de gran alcance que haga que España salga de esta crisis en las mejores condiciones", ha agregado.

Por otra parte, el dirigente de CCOO ha lamentado que "en ocasiones asistimos a discursos en los que bajo el paraguas de la defensa de España se esconde que el Estado no ha podido dar respuesta completamente a las verdades que han aflorado durante la crisis". "Quienes defienden esto saben que automáticamente si coincidimos en dignificar el empleo y en que el Estado cuente con recursos de protección se requiere una reforma fiscal y mayor contributividad", ha proclamado.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, ha defendido que las cuatro mesas de diálogo "están trabajando con premura": "Esperamos que salga un acuerdo tangible con propuestas concretas con capacidad de transformar la capacidad de vida y de trabajo de las personas y que no desproteja la seguridad y salud porque el virus sigue siendo una amenaza".

UGT: "TENEMOS UN ESTADO DÉBIL Y NECESITA SER REFORZADO"

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha asegurado que estamos viviendo un momento "decisivo" y ha señalado que "la crisis ha demostrado que tenemos un Estado débil y que necesita ser reforzado". "El liberalismo ha demostrado su fracaso y ha evidenciado que la sanidad es fundamental", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha criticado que el PPCV hable "solo" de "blindar la sanidad" y se ha preguntado "qué va a pasar con las pensiones, la dependencia o la educación". El dirigente sindical ha manifestado el "temor" de que "frente a proclamas de ese tipo se esconda la voluntad de imponer recortes".

"Saldremos de la crisis pero de forma muy distinta a la de 2008. Tenemos que responder quién va a pagar todo el dinero público imprescindible para salvar la economía, la educación o la dependencia", ha defendido.

En este sentido, ha precisado que Europa "ha reaccionado mucho mejor que en 2008" porque "este mal es de todos", pero ha advertido de que "no va a ser suficiente". "Esperamos que la crisis no la paguen los de siempre porque los recortes nos han demostrado la debilidad del sistema", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que "no hemos sido capaces de tener la prevención suficiente y se han descuidado los servicios públicos fundamentales imprescindibles".

Sáez ha defendido que en estos momentos "lo imprescindible es apoyar la actividad económica con una importante inyección de dinero público" y ha explicado que "no es el momento de subir los impuestos". "Una vez pase todo esto tendremos que afrontar quién va a pagar la deuda pública que se va a generar y eso no es un problema solo de los ricos, sino de todos los ciudadanos", ha matizado.

"Si el conjunto de la sociedad sale en auxilio de empresas, autónomos, de la actividad económica, sostiene las rentas con dinero de todos y queremos un servicio publico solvente solo hay una manera de pagarlo, que es con una tributación justa", ha apuntado.

En la Comunitat ha aventurado "dos alternativas": "Profundizar en los recortes o subir impuestos al conjunto de la ciudadanía en proporción a la riqueza". El responsable de la organización ha expresado la necesidad de una gobernanza mundial, ya que, ha precisado, "estamos asistiendo a un espectáculo lamentable con el que se busca la rentabilidad electoral".