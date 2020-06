Cs aplaude el "nuevo varapalo de la justicia a la política lingüística de Marzà": "Se pretendía crear un chiringuito"

Así se ha pronunciado después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya declarado nulos diversos artículos del decreto del Consell de noviembre de 2017 por el que se regula la creación y el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos.

"La decisión del Tribunal no deja lugar a dudas ya que invalida la mayoría del decreto, entre otras, por el riesgo de arbitrariedad del uso del castellano", ha valorado la parlamentaria en un comunicado.

Considera que el reglamento de la Oficina de Derechos Lingüísticos "iba más del asesoramiento, invadiendo el ámbito privado y pretendiendo ser un organismo policial y judicial". Ventura ha subrayado que "se pretendía crear un chiringuito, pero cuando se actúa por sectarismo ideológico y se prima una lengua en detrimento de otra, la justicia habla y pone las cosas en su sitio".

No obstante, ha recalcado, "los tribunales han dicho no a la política del conseller de Educación, Vicent Marzà muchas veces y él sigue igual". "Esperamos que, a partir de ahora, las oficinas de la Conselleria contesten en la lengua en la que se dirige el ciudadano y no siempre en valenciano", ha agregado.

Por último, la diputada ha asegurado que "Cs va a estar siempre al lado de los valencianos para que puedan utilizar las dos lenguas oficiales indistintamente y no se siga discriminando a nadie como está haciendo el Botànic con sus sucesivos decretos".