La Diputación convoca el XI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez

Como recuerda en una nota de prensa la institución provincial, este premio nació con la vocación de servir de estímulo a la escritura teatral, uno de los géneros más difíciles del teatro y que supone una de las bases de este arte, y al mismo tiempo rinde homenaje a Jesús Domínguez Díaz, hombre de teatro que ha desarrollado gran parte de su trabajo profesional en la provincia como autor, arreglista, adaptador, director artístico y de interpretación y asesor de teatro de la Diputación.

Las bases del premio, que es único y está dotado con 5.000 euros y la publicación en la prestigiosa revista de tirada nacional 'Primer acto', especifican que los textos teatrales que opten al galardón deberán ser originales, de tema libre y escritos en lengua castellana. El premio podrá ser declarado desierto.

Además, deben ser originales e inéditos y no habrán sido publicados, ni representados, ni premiados ni antes ni durante el proceso de selección y hasta el momento del fallo del jurado -ya sea de cámara, ensayo, oficial, comercial o en formato de lectura dramatizada-. No se admitirá ningún tipo de traducción, adaptación o refundición, ya sea de novela, cine, televisión, radio, o teatro, incluidas obras cuya autoría corresponda al concursante. No podrán presentarse autores premiados en anteriores convocatorias.

Podrán presentarse al XI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez todos los escritores nacionales y extranjeros que lo deseen y cumplan las bases de la convocatoria, excepto los ganadores de ediciones anteriores, pudiendo presentar cada autor las obras que desee. Se cederán los derechos de la primera edición del texto premiado a la Diputación, que podrá publicarlo en la forma que considere oportuna, incluida la edición digital.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por envío postal en el Servicio de Cultura de Diputación de Huelva, sito en Estadio Iberoamericano de Atletismo, calle Honduras, s/n. 21007 Huelva, indicando en el sobre XI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez. El plazo de presentación finaliza el 31 de julio de 2020, entendiéndose en plazo aquellas solicitudes con matasellos de Correos anterior a esta fecha.

Para esta XI edición del Premio, la Diputación de Huelva designará un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo del teatro, de la crítica literaria y/o de la docencia.

En la pasada edición la obra titulada la obra titulada 'Hana Mae', de Víctor Sánchez Alonso, se alzó ganadora del XI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez. El texto ganador se impuso a un total a otras 140 obras presentadas. Desde que se iniciara el certamen hace once años, se han presentado al premio un total de 1.404 obras, procedentes de España -en torno al 90 por ciento- y de otros países, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España y Ecuador.

Las bases de la actual convocatoria pueden consultarse en la página web de la Diputación