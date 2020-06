Jorge Javier Vázquez, muy duro con Maite Galdeano en 'La última cena': "Actuar está bien, sobreactuar no"

En el último programa de La última cena, el menú que cocinaron Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez obtuvo unas excelentes valoraciones, con la excepción de Maite Galdeano. Y es que, siguiendo la intención de Mediaset de hacer la televisión transversal entre los formatos y las distintas emisoras del grupo, tanto Galdeano como María Jesús Ruiz tuvieron la oportunidad de degustar los platos del programa cuinario.

Sin embargo, y al igual que sus acciones en el concurso, las opiniones de ambas sobre cada plato fueron muy dispares. La primera preparación a juicio fue una croqueta deconstruida. Antes de probarla, Carlota Corredera, desde plató, preguntó qué creían que era la misma por su apariencia.

La presentación de la croqueta consistía en un vaso con tres capas: la superior de cebolla, la intermedia de bechamel y la tercera de jamón. "Creo que es una tarta de queso al revés", dijo la modelo. "Me han puesto aquí como una tarrina que parece un postre cutre y no sé ni si merecerá la pena probarlo", comentó Galdeano con una marcada expresión de desprecio.

"Es como una cebolla mal hecha por alguien que no sabe cocinar, como mal tirada. Me recuerda a la cebolla de mis tortillas de patata, pero no termina de deshacerse. Ahora decís que lleva jamón y estoy decepcionada, porque en mi casa no entra el jamón", añadió tras probarla, algo muy distinto al veredicto de su compañera:

Diferencias Maite dice que no le gusta sea quien sea

MJ sabe que es croqueta y Jorge y Belén y pelotea y encima se hace la tonta#laultimacena6pic.twitter.com/sYHBM1uJtj — mary (@maryvarelaGH) June 26, 2020

"Esto está buenísimo. Si cierro los ojos está un pelín salado, pero porque el jamón está salado. Esto parece el sabor de una croqueta", dijo María Jesús ante Maite Galdeano, que no dejó de llamar "pelota" a la Miss España del año 2004. Belén Esteban se mostró muy molesta con los comentarios de Galdeano, y se terminó la conexión.

Jorge Javier Vázquez, muy crítico con Maite Galdeano

La siguiente vez que entraron en directo fue para probar el segundo plato, un solomillo Wellington. Las concursantes de La casa fuerte no se pusieron de acuerdo ni para cortar la carne. "Estoy enfadada, porque hace mucho frío y llevamos mucho tiempo esperando. Voy a probarlo por educación, estoy aquí para saborear y dar mi crítica. Me había dejado libre el estómago, pero no me está gustando nada la cena. Se me queda en la garganta, se me ha hecho hasta bola".

Tras esto intervino Jorge Javier Vázquez, que tuvo unas palabras muy contundentes para la pamplonesa. "Maite, nos conocemos, y está bien actuar, pero sobreactuar ya... no tanto". Desde La casa fuerte, María Jesús Ruiz suscribió sus palabras: "Jorge, es una mentirosa, antes ha dicho todo eso de la croqueta y se la ha comido después entera, está mintiendo como siempre, porque es una falsa".

Pues yo me quedo con la Maite sudando de todo jajaja#laultimacena6pic.twitter.com/wyNEDL3En8 — mary (@maryvarelaGH) June 26, 2020

En su defensa, Maite Galdeano aseguró que ella era sincera, no como la modelo, que estaba en el programa "de paso", sin dar la cara. La aludida, tras probar el plato, dio su opinión: "Me gusta hacer este plato habitualmente, me encantaría hacéroslo alguna vez. Este está muy frío, pero de sabor es rico", comentó muy complaciente. Después puntuó la cena con un 8 y Maite con un 2, y ambas volvieron a la casa.