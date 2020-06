Sagunt organitza una 'Setmana Gamer' per a joves aficionats als videojocs, amb tornejos i gratuïta

L'Ajuntament de Sagunt (València) celebrarà des del dilluns, 29 de juny, al 2 de juliol una 'Setmana Gamer' per a joves que comptarà amb tornejos presencials i online, diversos simuladors i de participació gratuïta, prèvia incripción.

L'esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Joventut, tindrà lloc en el Casal Jove, dins de la seua oferta cultural i d'oci per a aquest estiu, en horari de 17 a 20 hores. Està dirigit a joves d'entre 12 i 25 anys, ha detallat el consistori en un comunicat.

En aquesta ocasió, tant la regidoria com els corresponsals dels IES i els organitzadors de l'esdeveniment han previst tant tornejos presencials, en les instal·lacions del Casal Jove, com competicions en línia.

Pel que fa als tornejos presencials, cada dia hi haurà una competició diferent, amb els jocs Fortnite, FIFA 20, Mario Kart, Smash Bross, Just Dance o Beat Saber, mentre que el torneig en línia serà del videojoc League of Legends i serà retransmès en directe en el saló d'actes del Casal Jove.

El departament ha previst en les seues instal·lacions una zona de PlayStation, amb 16 PS4, a més de zona Nintendo Switch, zona de simuladors de conducció de cotxe, zona Just Dance o zona realitat virtual.

Totes les activitats són gratuïtes però amb inscripció prèvia en la web. L'aforament de les activitats serà limitat per a complir i respectar les normes de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries. A més, els tornejos compten amb les mesures de seguretat i higiene per a garantir la seguretat dels assistents.