La Comunitat Valenciana registra un mort i suma 17 positius i 70 altes

La Comunitat Valenciana ha registrat un mort amb coronavirus en les últimes 24 hores i ha comptabilitzat 17 nous casos positius -14 d'ells a València- i 70 altes hospitalàries, segons ha informat la Conselleria de Sanitat Universal.

Des de l'última actualització d'aquest dijous, ha mort una persona, usuària d'una residència en la província d'Alacant, i s'han detectat 17 casos per mitjà de PCR que eleven a 11.526 el total de positius des que va començar la pandèmia.

Per províncies, un nou contagi s'ha produït a Castelló (1.604 en total), dos a Alacant (3.960 en total) i 14 en la província de València (5.955 en total), als quals se sumen set casos no assignats a anteriors a cap demarcació. En aquests moments queden actius 2.082 casos, la qual cosa suposa un 11,4% del total de positius.

A més, la Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores 70 noves altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, són ja 14.628 les persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, 1.710 s'han curat en la província de Castelló, 5.007 en la d'Alacant i 7.906 en la de València, a les quals cal sumar altres cinc corresponents a desplaçats.

Al mateix temps, l'última jornada no s'ha registrat cap ingrés nou, i el nombre de pacients ingressats en aquests moments és de 60 persones, huit d'elles en les Unitats de Vigilància intensiva: quatre en la província de Castelló, un d'ells en UCI; 27 en la província d'Alacant, d'ells quatre en la UCI; i 29 en la província de València, d'ells tres en la UCI.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.285 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 493. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 434.627, de les quals 313.749 han sigut PCR i 120.878 test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Un usuari de residències ha mort amb coronavirus en les últimes 24 hores i altres quatre han donat positiu. En l'actualitat, hi ha casos positius en deu centres de la Comunitat Valenciana: un a Alacant i nou en la província de València.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari sis residències a la Comunitat Valenciana (una a Alacant i cinc en la província de València).

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha apel·lat una vegada més a la prudència de tots els ciutadans perquè "segueix sent necessària per a acabar amb el virus" malgrat que l'evolució de la pandèmia "segueix sent positiva".