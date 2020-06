El pleno de la Diputación de Ourense exige la dimisión del portavoz del PSOE y el cese del subdelegado del Gobierno

Así lo ha expresado el portavoz popular en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, que también ha puesto en cuestión la "ruindad" mostrada por Rodríguez Villarino al "poner trabas" a cualquier medida del Gobierno provincial, "buscando repetidamente la manera de torpedear o boicotear cualquier acción basada siempre en el interés general de Ourense".

Durante su intervención, Plácido Álvarez también ha "desmontando las mentiras del PSOE" respecto al tráfico de información privilegiada por parte de cargos del PP. En este sentido, les ha recordado que "el PSOE fue informado en tiempo y forma de los acuerdos de la Junta de Gobierno".

"Es más, ustedes al mismo tiempo que todos mis compañeros, tuvieron en su poder el día 7 de junio las bases de las ayudas a autónomos y pymes que aprobamos el día 8". "Este asunto va de respeto y dignidad y a usted ya no le queda nada de eso porque juega y sigue jugando con la economía de la gente que tanto necesita este dinero. Váyase Rodríguez Villarino, es usted anti-Ourense, anti-autónomos y anti-empresas", ha manifestado el portavoz del PP.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Democracia Ourense, Miguel Caride, que le ha indicado al grupo socialista que "el prestigio no se gana con palabras sino con hechos". "En este caso los hechos dicen que Rodríguez Villarino hizo un requerimiento verbal, con las consecuencias que pueda traer, para instar a la subdelegación del Gobierno a hacer una revisión de la legalidad de estas ayudas".

En este contexto, Miguel Caride ha calificado de "tremendo error" el comportamiento de Rodríguez Villarino y le ha dicho que "aguardaba que siguiendo la doctrina de Felipe González hubiera, cuando menos, pedido perdón".

SOLUCIONES

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Ourense ha asegurado que su formación no está en contra de esas ayudas, sino que "están en contra de que se las lleven personas afines al PP".

"Si se demuestra que estas ayudas están mal lo que tienen que hacer es buscar una solución porque sabemos que existe y da igual que llegue en junio, en agosto o septiembre", le ha manifestado el portavoz socialista.

En este sentido, Rodríguez Villarino ha explicado que el PSOE "lo único que busca" es que "las cosas se hagan por la vía legal y que no se engañe ni se vendan favores a nadie".

Esta moción ha sido aprobada con los votos a favor de PP y DO, las abstenciones de BNG y Ciudadanos y el voto en contra del grupo socialista en la Diputación de Ourense.

Ayudas necesarias El pleno correspondiente al mes de junio ha estado marcado por el conflicto abierto entre los grupos de gobierno, PP y DO, y el PSdeG-PSOE con respecto a las ayudas a autónomos y pymes otorgadas por la Diputación.

Así también se ha debatido otra moción presentada por el grupo socialista para la creación de una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de las mismas. Esta moción no ha salido adelante porque el PP y DO han votado en contra, mientras que Ciudadanos y BNG se han abstenido porque consideran que "no es el momento de cuestionar unas ayudas tan necesarias".

En este punto, el diputado socialista, Ignacio Gómez, ha vuelto a subrayar que su grupo no está en contra de estas ayudas sino de las "formas". "¿Cómo va a estar el PSOE en contra de estas ayudas si el Gobierno central es el que está sosteniendo todas estas cuestiones", ha subrayado Ignacio Gómez.

CENTROS

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos que reclama instar a la Consellería de Política Social y Sanidade de la Xunta de Galicia para que posibilite la apertura de los centros ocupacionales de la provincia de Ourense "cumpliendo con las medidas de distanciamiento, prevención e higiene" dada la "imposibilidad de las familias para afrontar en soledad esta situación y el impacto negativo que el cierre está provocando en los aspectos físicos y cognitivos de los usuarios".

El pleno también ha ratificado la incoación del expediente para otorgar el título honorífico de Hijo Adoptivo de la Provincia de Ourense al insigne escultor don Manuel García de Buciños Vázquez.