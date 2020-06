La Generalitat contractarà professors i monitors de menjador i hi haurà ràtios més baixes

La Generalitat contractarà professors i monitors de menjador per a l'inici de curs 2020-2021, amb ràtios reduïdes i "màxima presencialitat" en Infantil i Primària. Per a Secundària, hi haurà un classes addicionals a les vesprades i un pla de reforç per a "recuperar el temps perdut" des de març a causa de la crisi de la Covid-19.

Així ho ha avançat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, a preguntes dels periodistes després del ple del Consell. La contractació de personal es farà amb la partida que corresponga a la Comunitat Valenciana del fons extraordinari de 2.000 milions que el Govern destinarà a les comunitats autònomes i, a més, amb la reorganització del pressupost de la pròpia Conselleria.

Els centres han començat a rebre aquest divendres la proposta organitzativa d'Educació a la qual hauran de respondre en funció de les seues característiques. Aquest model s'aplicarà "d'un en un" i estarà subjecte a l'evolució de la pandèmia a l'estiu i servirà per a tot el curs. "Tenim clar que aquesta situació no és de normalitat, la realitat no permet que tots els alumnes tornen", ha remarcat.

Per això, en la tornada al col·le, la seguretat sanitària continuarà prevalent "per damunt de tot", al costat de la màxima presencialitat per a recuperar la normalitat a les aules i la flexibilitat perquè "cada centre és diferent". El titular d'Educació ha confiat a disposar en unes setmanes del model de cada col·legi o institut, perquè "queden dos mesos i cal generar certeses".

Grups de convivència en Infantil

Les classes seran presencials "al cent per cent" en Infantil a partir de 3 anys i Primària en els centres on siga possible, amb el que els més xicotets tornaran en els mateixos horaris si no hi ha una evolució negativa de la pandèmia. "És impossible que els xiquets puguen quedar-se a casa davant l'evident necessitat de conciliació familiar", ha subratllat Marzà.

Com els més xicotets no són capaços de respectar el metre i mig de distància, s'establiran "grups estables de convivència" entre els alumnes similars a una unitat familiar. Això suposa ràtios més baixes, entre 15 i 20 per aula, i una major atenció individual.

A les escoles de 0 a 3 anys, les ràtios es podran establir també en forma dels "grups bambolla" que va proposar el Ministeri d'Educació fins a un màxim de 20 per aula. Són xiquets que "necessiten contacte físic, acompanyament emocional i que hi haja un o dos adults al seu costat".

Aules limitades a 15 alumnes en l’ESO

En canvi, en Secundària, FP i Batxillerat, els estudiants hauran de guardar la separació i les aules tindran "capacitats limitades" amb grups reduïts a la meitat. També es reforçarà l'educació digital perquè són alumnes que "ja poden estar sols a casa".

Per exemple, en tercer d'ESO hi haurà 15 alumnes en classe i "més atenció individual per a millorar la qualitat educativa". Marzà ha precisat que, "evidentment", serà impossible impartir tot el currículum en aquests nivells, però ha garantit que el percentatge d'assignatures dependrà de l'evolució de la pandèmia.

També hi haurà classes de reforç a les vesprades i un pla per a recuperar el temps de no presencialitat durant l'estat d'alarma, al costat de la convocatòria ja anunciada de nou milions destinats als ajuntaments per a activitats d'acompanyament educatiu, fons de la Generalitat que es repartiran en funció de la població: "No ens quedarem només amb el que fem a l'aula".

Més contractació

Tot això comportarà un reforç de personal en l'inici de curs, tant en Infantil i Primària com en els nivells superiors i "especialment en centres públics", per al qual Educació ultima la quantitat concreta de llocs. Es tracta d’"un esforç pressupostari i organitzatiu enorme per a atendre aquesta emergència educativa", ha ressaltat Marzà.

En tot cas, Educació té en marxa un pla de contingència per a reforçar la digitalització davant un possible rebrot del coronavirus. "Ja no estem en la situació de març i hem aprés molt, però estem preparats per al tercer escenari al qual no volem arribar", ha asseverat.

Aquest dijous, la Taula sectorial d'Educació va arribar a un principi d'acord sobre la reducció d'hores lectives del professorat, "un exemple que la comunitat educativa unida pot afrontar la situació". Ha agraït així la col·laboració de sindicats, associacions de pares i patronals de la concertada i la privada, "tots a l'una".