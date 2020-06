Turismo.- Las playas de la capital superan el proceso de auditoría de calidad turística

Tal como ha señalado la concejala de Playas, Teresa Porras, "una vez superada la auditoria, el informe se eleva al comité de certificación del ICTE del próximo viernes 3 de julio, momento a partir del cual ya se puede considerar culminado el proceso de certificación de la Q de Calidad Turística, el Sello Safe Tourist y la Accesibilidad Global".

Se ha auditado duchas, aseos, cartelería, chiringuitos, hamacas, espeteros, servicios de mantenimiento, socorrismo y primeros auxilios, limpieza y recogida de residuos flotantes.

Tal como ya se ha anunciado, la seguridad frente a la COVID-19 y la calidad son las prioridades de esta temporada, que adelantó gran parte de sus servicios al 1 de junio. La inversión total para adaptar el litoral de la capital a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria representa cerca de 100.000 euros y ha contemplado más de 500 horas de trabajo de personal municipal de los Servicios Operativos.

Así, Málaga cuenta ya con el distintivo de 'Andalucía Segura' en sus 15 playas que otorga la administración autonómica. Este sello ha sido concedido tras la elaboración de un Plan de Contingencia, entre otros requisitos.

Este año, las playas de la ciudad cuentan con dos novedades para adaptarse a las circunstancias de la crisis sanitaria. Por una parte, los aseos públicos de las playas están equipados de automatismos y sistemas de higienización continúo mediante lámparas ultravioletas germicidas.

Los 28 aseos, distribuidos en 16 módulos, incluidos los ocho módulos con aseos para personas con movilidad reducida, cuentan con sensores para las descargas del inodoro y pedales para el lavabo como medidas para evitar el contacto. El tiempo total para la desinfección completa es de 15 minutos con una eficacia del 99 por ciento. Igualmente los aseos están dotados de dispensadores con gel hidroalcohólico. Además, los aseos para personas con movilidad reducida cuentan con aire acondicionado.

Por otra parte, se encuentra la aplicación de descarga gratuita del Ayuntamiento, "Málaga Funciona", que se ha actualizado y permite, entre otras nuevas funcionalidades, informar del nivel de ocupación de las playas para contribuir a garantizar el uso seguro y responsable de estos espacios con motivo de la COVID-19.

Desde ella los usuarios inscritos pueden acceder a múltiples datos sobre las playas de la ciudad: como el aforo total de cada una de ellas, el aforo permitido en la actualidad, la bandera que ondea cada día e incluso una aproximación al número de personas que la están ocupando.

La temporada de playas empezó oficialmente el 15 de junio y el Consistorio ha hecho este año un esfuerzo para que la mayor parte de los servicios estuvieran disponibles el 1 de junio, tras el paso de Málaga a la fase 2 desescalada.

En la capital hay 15 playas con 13,5 kilómetros de extensión a lo largo del litoral que alcanza 17,5 kilómetros. Hay 136 duchas de las que ocho son para personas con movilidad reducida. En cuanto a los lavapiés, hay instalados 45 y también 3.416 metros lineales de pasarela de hormigón y otros 3.000 de madera que aporta la Junta de Andalucía.

En cuanto al servicio de salvamento y socorrismo, está compuesto por 40 personas: dos coordinadores, cuatro patrones, cinco ATS, dos conductores y 27 socorristas. Cuenta con cinco puestos de asistencia sanitaria, 23 torretas de salvamento, dos embarcaciones, dos motos de agua y 23 mástiles. Este servicio se presta a diario hasta el 15 de septiembre y del 15 al 30 de septiembre, los fines de semana.

Además, hay que recordar que la playa de La Malagueta fue la primera de España en contar con el sistema de salvamento llamado 'Punto naranja', un sistema pionero en socorrismo. En la actualidad existen tres dispositivos en La Malagueta. Su principal objetivo es facilitar el rescate por ahogamiento.

En cuanto a parques infantiles ubicados en estos espacios marítimos, para esta temporada se ha actuado para dejarlo a punto y conforme a las normativas europea y autonómica en las playas de El Dedo, Pedregalejo, El Palo, Bellavista, La Caleta, La Malagueta, San Andrés y Misericordia.

Esta temporada, el Área de Playas ha habilitado cuatro embarcaciones, que están realizando la recogida de residuos sólidos flotantes y natas. Están operativas todos los días, ocho horas al día, hasta el 30 de septiembre. Asimismo, se dispone del balizamiento perimetral de la zona de baño y de los canales para la entrada y salida de embarcaciones, según la normativa sectorial.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

En cuanto, a la limpieza de las playas, desde mediados de mayo se están realizando varias tareas diariamente que se prolongarán hasta final de la temporada y que está empleando a un total de 75 operarios que hacen uso de 16 vehículos. Así, se está llevando a cabo cribado mecánico y oxigenación de la arena, limpieza manual, con un total de 54 operarios.

Al mismo tiempo, desde el día 1 de junio y siguiendo las recomendaciones del ministerio se efectuarán operaciones de desinfección en las zonas de acceso a las playas, barandillas y papeleras, empleando la disolución de hipoclorito que indican las autoridades.

Los puntos de atención al baño para personas con discapacidad del programa municipal 'Disfruta de la playa' está disponible un verano más entre las 12.00 y las 20.00 horas los siete días de la semana hasta el 15 de septiembre. Se trata de puntos de baño accesible asistidos por personal especializado en las playas de la Misericordia y El Dedo. Este programa se realiza de forma coordinada por las áreas de Accesibilidad y Playas.

Por lo que se refiere al apartado del Área de Accesibilidad, este servicio este año por las circunstancias se prestará con cita previa llamando al teléfono 664 224 232 ya que el aforo es limitado. El horario de cita previa es de 12.00 a 20.00 horas todos los días de la semana, para organizar y dar las correspondientes citas diarias, solo se permiten dos citas semanales a la misma persona.

Este servicio comenzó el 13 de junio y finaliza el 15 de septiembre, si bien continuará los fines de semana restantes del mes de septiembre. Hay un máximo de dos turnos por día, en el horario de 12.00 a 15.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas. El aforo máximo por turno será de 12 personas con acompañante, en la playa de La Misericordia, y, de nueve personas con acompañante, en la de El Dedo.

Asimismo, la playa de El Peñón del Cuervo tiene habilitadas zonas de Picnic con barbacoas de obras y en la playa del Campo de Golf cuenta con una zona reservadas para el uso de barbacoas particulares. En ambas zonas es necesaria la solicitud del permiso de moragas. Estos servicios no se pondrán en funcionamiento hasta que la nueva normativa no lo autorice.

Hay once instalaciones deportivas en el litoral malagueño. Así, Pedregalejo, Campo de Golf y La Misericordia disponen de cuatro campos de Vóley-playa y dos campos de fútbol. Para los aficionados al deporte a pie de playa se han habilitado zonas de ejercicios y de rehabilitación para mayores en los paseos marítimos del Padre Ciganda, Chanquete, Glorieta de Antonio Molina, El Morlaco y Pacífico. Estos servicios no se pondrán en funcionamiento hasta que la nueva normativa no lo autorice.

El Ayuntamiento también tiene habilitada que una zona para la práctica de deportes náuticos sin motor en el Campo de Golf: kite surf o wind surf. Estos espacios y esta práctica deportiva sí está en servicio.

Por otro lado, el programa de Cine Abierto que se ofrece conjuntamente con Festival de Málaga se seguirá celebrando este año en La Malagueta, La Misericordia y El Dedo, con todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias.