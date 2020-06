L'APV espera atorgar l'adjudicació definitiva a TIL per a l'ampliació nord entre juliol i setembre

I és que la paralització de l'activitat per la Covid-19 ha "retardat" l'operació, atés que no s'ha pogut concloure alguns passos previs. Així ho ha explicat el president de l'APV, Aurelio Martínez, en la roda de premsa posterior al Consell d'Administració, on ha assenyalat que la pandèmia ha retardat l'elaboració d'un informe basat en sondejos geotècnics i proves en la dàrsena interior.

Es tracta de l'últim document que falta per a completar l'avantprojecte constructiu que s'ha anat enviant per parts a Ports de l'Estat perquè aquest al seu torn es pronuncie sobre la qüestió mediambiental, ha precisat el director general, Francesc Sánchez.

"DUPLICAR" LA XARXA FERROVIÀRIA INTERNA

Respecte a l'estudi que està realitzant Ineco, dependent del Ministeri de Transports, sobre l'accés nord, Aurelio Martínez ha assenyalat que TIL fa una "aposta espectacular" en el trànsit ferroviari, per la qual cosa "o millorem la nostra estructura ferroviària interna o no van a cabre els trens que vol posar TIL".

En aquest sentit, el president de l'APV augura que "caldrà duplicar la xarxa quasi segur". En aquest escenari, Martínez calcula que Ineco estarà "prioritzant les solucions ferroviàries". "Internes i externes", ha agregat el director general.

En aquest punt, Martínez ha assenyalat que per molt que la seua voluntat siga potenciar els accessos ferroviaris al port, fins que no es desenvolupe ferroviari extern, el desdoblament de vies, el túnel passant, etc., "és complicadíssim".

ADJUDICACIÓ "CONDICIONADA" DE PARCEL·LES DE LA ZAL

D'altra banda, el president de l'APV ha avançat que el pròxim 3 de juliol el Consell d'Administració de l'empresa València Plataforma Intermodal i Logística (VPI) realitzarà l'adjudicació de les parcel·les de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) "condicionada" a la finalització de les obres que l'Ajuntament de València exigia en aquest espai i a la recepció dels terrenys per part del consistori.

Atés que el Ministeri ha aprovat recentment l'expedient de contractació de les obres de reparació i adequació de la urbanització, tretes a licitació per 5,3 milions d'euros amb un termini d'execució de 10 mesos, Aurelio Martínez calcula que l'any que vé per aquestes dates l'Ajuntament recepcionará els terrenys.

A partir d'ací, podran iniciar-se els tràmits perquè les empreses que van optar per les parcel·les -les valencianes Grup Raminatrans i QA Pimba, juntament amb dos projectes d'MSC- realitzen les seues inversions, que sumen un global de 73 milions d'euros i uns 1.500 llocs de treball, ha recordat Martínez.