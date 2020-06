El TSJCV anul·la diversos articles de l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana

D'aquesta manera, els magistrats estimen parcialment un recurs contra el citat decret, interposat per l'Asociación para la defensa del Castellano a la Comunitat Valenciana, que argumentava, entre altres qüestions, que l'oficina naixia amb la pretensió de defendre "només els drets dels valencians parlants a expressar-se en valencià i no els drets dels castellans parlants a expressar-se en castellà, quedant aquests desemparats".

Ara, la sentència, facilitada per l'alt tribunal, estima parcialment el recurs i, en concret, declara nuls de ple drets els següents preceptes: article 4 apartat 1º, així com l'apartat 2º en l'incís relatiu a les reclamacions i suggeriments. També els articles 5, 6.1 i 2, 7, 8 i 9 en l'incís relatiu a les reclamacions i suggeriments; 10, 11, 12, 13 I 14 i 16 en l'incís relatiu a les reclamacions i suggeriments.

Entre altres motius, la sentència considera que l'articulat ara anul·lat escomet una regulació d'una activitat administrativa prèvia i diferent a la mera funció d'assessorament.

Igualment, la sala estableix que genera "verdaders actes administratius" amb efectes jurídics davant de tercers i ho fa "al marge de qualsevol procediment i consegüents garanties per als seus destinataris, de qualsevol mitjà d'impugnació i excloent, per açò, qualsevol tipus de responsabilitat per la seua actuació".

"El que entenem trenca el mandat constitucional de submissió dels poders públics als principis de seguretat jurídica, responsabilitat i interdicció de l'arbitrarietat", apunta la resolució judicial.

"EN L'ÀMBIT DE LA POTESTAT DE L'ADMINISTRACIÓ"

La Sala, en canvi, sí entén conforme a dret la resta de l'articulat del decret i les seues disposicions, després d'establir que la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics "es troba en l'àmbit de la potestat d'organització de l'administració". La sentència pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.

El Govern valencià va aprovar en el ple del Consell de 24 de novembre de 2017 la creació i regulació de l'Oficina de Drets Lingüístics.

Segons s'afirma en la web de la Conselleria d'Educació, aquesta ferramenta es dedica a "vetlar pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana; assessora les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic i canalitza les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania".