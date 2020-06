La persona que originó el brote en Navalmoral se fue sin "ningún tipo de síntoma" de Almería

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha indicado este viernes que la persona que ha originado el brote de coronavirus en la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que se encuentra en paradero desconocido abandonó Almería "sin ningún tipo de síntoma y de diagnóstico", de forma que primero "se trasladó" y "posteriormente emergió la enfermedad".

En declaraciones a los periodistas, De la Fuente ha señalado que los protocolos establecen que son "objeto de las pruebas correspondientes" aquellas personas que "presenten síntomas"; una cuestión que, según ha indicado, no se dio en el caso del traslado de este hombre de origen magrebí que, según explicó el Gobierno extremeño, llegó en patera a las costas de Almería y fue conducido a la región vecina el 24 de mayo en el marco del Programa de Atención Humanitaria y Protección Internacional.

"Estas personas no presentaban síntomas y no tenían por lo tanto ninguna necesidad de ser testeadas", ha apuntado el representante del Gobierno en Almería. "Se trasladó y posteriormente emergió la enfermedad. No se conocía y se produjeron los contagios", ha añadido.

Para el subdelegado, esta situación "se puede controlar hasta donde se puede controlar", por lo que ha recordado la necesidad de mantener "las medidas de precaución y protección". "Somos vulnerables y no se ve por dónde va el bichito", ha incidido en subdelegado, quien ha indicado que la misma situación podría darse con los "primeros vuelos" procedentes de otros países, en los que "vendrán personas que no presenten síntomas". "Son los riesgos", ha apostillado.

El representante del Ejecutivo ha defendido la pertinencia del traslado de Almería a Extremadura en el estado de alarma del afectado, ya que los protocolos han sido "cubiertos perfectamente" y "no hay obligación de comunicar al alcalde del pueblo de turno cada persona que llega". "A ese pueblo igualmente se estarían desplazando de otras provincias fontaneros o electricistas porque por razones de trabajo y se podrían producir cambios de provincias, de unas provincia a otras, y no hay ningún tipo de incumplimiento", ha indicado.