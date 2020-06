Curbelo exige al Estado actuaciones singulares para el sector turístico canario

"No estoy satisfecho con el plan presentando por el Estado, considero que es insuficiente esa partida de 4.262 millones de euros para todo el país. Esta cuantía está bien para comenzar, pero es necesario un mayor esfuerzo, si tenemos en cuenta que el turismo supone para todo el país el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que en el caso de Canarias se incrementa de forma considerable", señaló Casimiro Curbelo.

A juicio de Curbelo, "con los fondos estatales y los previstos para la Unión Europea, que ascienden a más de 140.000 millones para turismo, no será suficiente para reactivar este sector en las islas", por lo que insistió en que "hay que exigir no solo en teoría, sino en la práctica, a las administraciones un mayor compromisos con nuestra Comunidad Autónoma".

Para el portavoz de ASG en la Cámara regional, otro aspecto fundamental es la ampliación de los ERTE, en materia turística, "como mínimo hasta finales de año". Del mismo modo, criticó la decisión del Gobierno de solo ampliar esta medida hasta el mes de septiembre, ya que, sostiene, "es insuficiente para afrontar el futuro próximo".

Recalcó que "volver a activar el turismo y que se alcancen las cifras de antes de esta situación no es tarea fácil, por lo que el Gobierno central debe replantearse, prorrogar los ERTE a final de año, al menos para el sector turístico canario, llevando a cabo una negociación con los sindicatos y la patronal, puesto que los empresarios no van a abrir si no hay demanda y si no se renuevan se podrían alcanzar tasas de desempleo no vistas antes en Canarias en la etapa democrática".

Además, Curbelo criticó las políticas de la Unión Europea en el control sanitario de los visitantes y aseguró que se trata este de uno de los fracasos de los estados miembros. "Los controles se deben llevar a cabo en origen para los turistas, es necesario que cualquier visitante antes de llegar a su destino, cuando sale de su país de origen, ya cuente con los test", aseveró.