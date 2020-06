Turisme.- L'aeroport de Castelló operarà aquest estiu la seua xifra rècord de vols regulars amb 15 connexions setmanals

El consell d'administració de la societat pública Aerocas s'ha reunit aquest divendres amb la presidència del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España. En la reunió s'ha abordat, entre altres temes, la reactivació dels vols regulars després de l'alçament de l'estat d'alarma i les restriccions associades al mateix, segons ha informat el Consell en un comunicat.

El conseller ha destacat que, "malgrat el dur impacte de la pandèmia en el sector de l'aviació, l'aeroport de Castelló va a operar la xifra de vols regulars més elevada des de la seua obertura al trànsit, amb el que la instal·lació va a exercir un paper d'aliat del sector turístic en una temporada tan complicada com l'actual".

L'aeroport activarà a partir de juliol set rutes, gestionades per tres aerolínies -Wizz Air, Ryanair i Volotea-, que connectaran amb Londres, Viena, Budapest, Bucarest, Katowice i Bilbao.

RUTES

La primera ruta a arrancar serà la de Budapest -Wizz Air-, dimecres que ve 1 de juliol, amb una oferta de dos vols setmanals. L'endemà, se sumen les connexions de Londres-Stansted -Ryanair- i Katowice -Wizz Air-, les dos amb dos vols setmanals. El 3 de juliol s'incorporen la nova de Viena i la de Londres-Luton, operades per Wizz Air i amb dos freqüències a la setmana.

El dia 11 s'estrena la nova connexió a Bilbao, operada per Volotea amb dos vols setmanals. Finalment, la data d'inici de la ruta de Bucarest -Wizz Air-, amb tres vols a la setmana, està pendent que el Govern de Romania alce les restriccions als vols procedents d'Espanya.

La convergència de les set rutes suposarà que l'aeroport aconseguisca la seua màxima activitat des de l'obertura al trànsit, en oferir 15 freqüències setmanals, superant les 13 de l'estiu del 2019.

El conseller ha destacat que la represa dels vols regulars es produirà "oferint les màximes garanties de seguretat sanitària, tant per a passatgers com per a treballadors".