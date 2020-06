Coronavirus.- Oltra diu que la Comunitat està preparada per a rebrots i critica la visió "catastrofista" de Bonig

Oltra, qui ha comparegut en roda de premsa després del ple del Consell, ha indicat que no ha cap novetat sobre el brot detectat en una empresa càrnica de Rafelbunyol (València), on s'han confirmat set casos, ni d'un altre.

"La Comunitat Valenciana està preparada", ha recalcat i ha criticat que Bonig "sol tindre una visió molt catastrofista de la vida en general, però estem preparats, molt més que fa quatre mesos, no només el Govern, sinó també la societat", ha manifestat

Al seu juí, en aquests quatre mesos "tots hem après hàbits desconeguts, que contribueixen a saber que la vacuna som nosaltres mateixos i a les tres regles bàsiques de distància social, mascareta i higiene de mans".

Així, ha defès que en aquest període la Generalitat s'ha proveït d'estoc de material, ha dictat resolucions i normativa per a estar preparats davant un eventual rebrot a la tardor i "que tots els àmbits, i sobretot els més vulnerables com el sanitari i el sociosanitari, estiguem en condicions d'afrontar un possible rebrot en millors condicions de fa quatre mesos".