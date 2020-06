'Los niños son intocables' pide retirar la bandera LGTBi de la Consejería de Derechos Humanos

En nota de prensa, ha informado de que ha solicitado al juez "medidas cautelarísimas para obligar al Gobierno de La Rioja a retirar la bandera LGTBi de uno de sus edificios oficiales".

Además, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación contra la presidenta regional, Concha Andreu, "por la colocación de esta bandera en uno de los edificios del Gobierno autonómico", en concreto en el de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos".

Ha afirmado que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas", por lo que "no se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía".

En este sentido, ha dicho que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Castellanos pide que "los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados". Critica, además, que "muchos políticos hacen con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra".

"Las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo", ha aseverado.