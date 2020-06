Consell Valencià de la Joventut demana més recursos per al servici Orienta i atenció psicològica a joves LGTBI

L'entitat afirma, en un comunicat, que, "les persones joves LGTB han patit un doble confinament dins de la llar familiar i han augmentat les agressions cap al col·lectiu en els últims mesos".

Amb motiu de la celebració del dia internacional de l'Orgull LGTBI el pròxim 28 de juny, el Consell Valencià de la Joventut ha llançat la campanya 'ELLES, joves i diverses', amb l'objectiu de "visibilitzar les diferents discriminacions que pateixen les persones del col·lectiu, especialment les dones joves LTB, en matèria sociosanitària, laboral i legislativa".

"Si la situació de les persones LGTBI és ja molt complicada perquè han d'enfrontar-se en el dia a dia a molts tipus de violència pel simple fet de sentir-se o estimar diferent, en les persones joves encara ho és més", explica el coordinador de l'àrea de Diversitat dins del Consell de la Joventut, Miguel Giraldos.

"Molt sovint, -continua- pel simple fet de la nostra edat, hem d'escoltar comentaris com que estem passant una fase o que no ens aclarim, una visió adultcentrista que patim les persones més joves del col·lectiu i s'accentua amb les dones".

A més, apunten, durant els mesos de confinament, "les persones joves LGTBI han viscut un doble confinament dins de les llars familiars, en estar tancades a casa i no poder expressar-se lliurement".

"Així ho demostren alguns dels últims estudis, com el qual ofereix l'Observatori de les Desigualtats de Barcelona, on es remarca que la part més jove del col·lectiu no ha explicat o no ha expressat obertament la seua orientació a la família, un fet que crea tensió, angoixa, conflicte o, fins i tot, violència", sostenen des de l'organisme.

TELÈFON D'URGÈNCIES

"Malgrat ser un bon recurs per a assessorar i donar suport a aquelles persones que requerisquen una atenció específica vinculada amb la realitat LGTBI, cal augmentar i reforçar els recursos del servici Orienta, oferits per la Generalitat, perquè totes les persones poden recórrer al telèfon d'urgències en cas agressió homòfoba o transfoba en qualsevol moment del dia o explorar altres vies de contacte, pensades per a la gent jove", explica Giraldos.

Segons l'organització juvenil, també cal "reforçar l'atenció psicològica" dins del sistema públic de sanitat primària. "És important oferir mecanismes, tant a les persones joves com a les seues famílies, per a fer front a la LGTBfòbia que puguen patir en el seu entorn", ha apuntat Giraldos.

I és que les dades oferides per l'Associació Espanyola de Psicologia Clínica i Psicopatología, citats per aquesta entitat juvenil, apunten que el suïcidi és la principal causa de mortalitat en les persones menors de 30 anys i només un 0,9% de les persones joves amb trastorns mentals rep atenció dins de la sanitat pública.