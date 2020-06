Bonig proposa "blindar per llei" que el Consell no puga "retallar" en Sanitat i reduir a 50 els assessors

20M EP

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha presentat una iniciativa per a instar el Consell a "blindar per llei" el pressupost de Sanitat perquè no hi haja "retallades com les quals s'han viscut fins ara", així com per a "reduir l'estructura política de la Generalitat, rebaixant el nombre d'assessors de 116 a 50".