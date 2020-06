L'Ajuntament de València inicia la setmana vinent la peatonalització provisional de Sant Agustí

Gómez ha ressaltat que l'objectiu d'aquesta actuació és, a més de guanyar espai públic per al vianant, alliberar de trànsit i d'altres elements l'entorn de l'església de Sant Agustí per a millorar la visualització de l'edifici i d'algunes de les seues parts com el campanar, la façana i el portó. Igualment, es pretén contribuir a la conservació d'aquest immoble i introduir nova vegetació.

La responsable municipal s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local del consistori, en la qual s'ha aprovat l'adequació provisional de l'àrea per als vianants de la plaça de Sant Agustí.

"És una peatonalització provisional amb motiu de la crisi sanitària", contextualitzada en les intervencions "per a accelerar els processos de recuperació d'espai públic, igual que en la plaça de l'Ajuntament i avingudes com la de Pérez Galdós", ha exposat la vicealcaldessa, que ha afirmat que l'actuació servirà també per a donar "dignitat" a un entorn important" convertit "actualment en "una dàrsena d'autobusos".