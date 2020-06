AR&PA Territorio programa para el próximo semestre por 800.000 euros y aplaza su XII edición a 2021

Este elenco de actividades serán un preámbulo de la duodécima edición de la Bienal AR&PA que, debido a su formato de feria, congreso y secciones de actividades en torno al Patrimonio Cultural, aplaza su celebración hasta el próximo año 2021 por la actual situación sanitaria.

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, en la presentación de las actividades programadas, ha recordado que en anteriores ediciones la Bienal se ha celebrado durante el mes de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes, si bien las condiciones sanitarias han aconsejado un cambio en las actividades cotidianas y la búsqueda de soluciones novedosas en todos los ámbitos de la vida.

En este sentido, ha señalado que la Consejería de Cultura y Turismo no ha querido renunciar a la celebración de este encuentro lúdico, formativo, técnico, especializado y divulgativo que supone la Bienal AR&PA y ha elaborado un amplio programa de actividades para los próximos meses, algunas de ellas en formato on line y otras de manera presencial en toda la Comunidad, al no poder realizarse en su formato habitual de feria, congreso y secciones de actividades.

De esta forma AR&PA Territorio incide, según ha hecho explicito el consejero, en una de las estrategias más significativas de su labor, que es "prestar servicios culturales de calidad en el medio rural", con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en el reconocimiento, valoración y disfrute de su patrimonio cultural.

Castilla y León cuenta con un importante patrimonio cultural, que en su mayoría se encuentra en áreas rurales y/o periféricas y con baja densidad de población. Estas características, ha subrayado el consejero, deben marcan las políticas de actuación de la Junta, considerando la capacidad de generar empleo de calidad por el patrimonio cultural, pues está basado en recursos competitivos y no deslocalizables, y su papel como herramienta clave para fijar población, crecer y desarrollarse.

INICIATIVA SOCIAL

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se quiere impulsar la participación ciudadana y la iniciativa social en la gestión del patrimonio cultural, con fórmulas de concertación público-privada y con mecanismos que permitan su valorización, preferentemente en áreas rurales.

Por eso, AR&PA Territorio se presenta con una programación de carácter "inclusivo", abierto a la participación de la sociedad, a través de un amplio programa de actividades y de exposición de iniciativas por jóvenes, entidades públicas y privadas, asociaciones y cualquier colectivo que quiera cooperar o se siente partícipe de este legado colectivo transmitido y en proceso continuo de ampliación.

AR&PA Territorio, como nueva iniciativa, es una apuesta por la descentralización de actividades, en coordinación con los órganos territoriales de la Junta, en la que se busca la colaboración y cooperación con diversas instituciones y la difusión de los proyectos y líneas de trabajo que ejecuta la Consejería de Cultura y Turismo.

En estas actuaciones, un concepto integrador, una reflexión teórica y un pragmatismo en su ejecución, buscan establecer estrategias en las que los territorios y las identidades con el entorno, las expresiones y el legado cultural cercano, amplíen la sensibilización y consoliden la participación social en relación con el patrimonio cultural.

El conjunto de la programación supondrá una inversión superior a los 800.000 euros, y se irá desarrollando en todas las provincias de la Comunidad, con algunas actividades especiales que tienen un carácter internacional y que muestra la colaboración de la Junta en proyectos vinculados con diversos países europeos.

El conjunto de actividades supone el desarrollo de veinte exposiciones, que siempre van acompañadas de visitas didácticas, talleres participativos o conferencias, y que muestran aspectos poco conocidos del patrimonio cultural, como son el patrimonio arqueológico o el patrimonio minero.

Incluye tres proyectos culturales en bienes culturales representativos de la diversidad del patrimonio cultural, como el referido al trasaltar de la Catedral de Burgos, al Monasterio de Rioseco, en el valle de Manzanedo en Burgos, o al martinete de Navafría, en Segovia.

Las actividades culturales y didácticas, jornadas técnicas y de difusión, suponen más del 50 % de la programación de AR&PA Territorio, destacando la conmemoración de la inclusión de los grabados de arte rupestre de Siega Verde por la UNESCO como patrimonio mundial; la celebración de un encuentro de creadores del patrimonio cultural inmaterial, previsto en el Museo Etnográfico de Castilla y León o el congreso y jornadas de debate y reflexión sobre la gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural y sobre el concepto de resiliencia aplicado al patrimonio cultural.

Un programa incluido en la web de Patrimonio cultural de Castilla y León detalla este conjunto de actividades planificadas para acercar, desde distintas vertientes, con innovadoras perspectivas y con miradas transversales, la diversidad del patrimonio cultural y su papel en la educación y en la consolidación de una Europa de los ciudadanos, tal y como promueve el Consejo de Europa.

El consejero de Cultura y Turismo ha hecho hincapié en que los objetivos de esta programación refuerzan una de las líneas estratégicas de la Consejería para involucrar en la valoración y conservación del patrimonio cultural al conjunto de la sociedad, en especial a la población más joven y a escolares