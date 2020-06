El Ayuntamiento de León aprueba incluir casi 6.200 plazas de ORA en la explanada de la Junta y en la calle José Aguado

Una decisión defendida por el equipo de Gobierno y que, a través de su portavoz, Vicente Canuria, ha explicado que el objetivo "es buscar solucionar los problemas de aparcamiento para los residentes más que un afán recaudatorio" por parte del Consistorio.

Línea que han seguido tanto UPL como Podemos-Equo. En el caso de los leonesistas, su portavoz, Eduardo López Sendino, ha incidido en que esta decisión "es positiva para aumentar la rotación" y en el caso del portavoz de la formación morada, Nicanor Pastrana, sí ha matizado que "solventa un agravio, pero es una propuesta mejorable".

Más crítico ha sido el edil del PP Fernando Salguero, que ha reconocido que "no es una medida coherente cuando se necesita la urgente reactivación de la economía" y ha demandado otro tipo de medidas "como abaratar el coste de la ORA o la gratuidad en diferentes franjas horarias para reactivar el comercio de proximidad".

Postura que ha mantenido el concejal de Ciudadanos Luis Merino, que ha manifestado su disconformidad y ha recordado que se han presentado en el registro "más de 500 demandas para no ampliar la zona ORA en estos puntos".

Una sesión plenaria que se ha extendido durante casi tres horas y en la que tampoco ha habido consenso en la moción presentada por el PSOE, UPL y Podemos-Equo para exigir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los costes de los servicios sociales.

Así, la concejal de Bienestar Social y Juventud, Vera López, ha defendido que el Consistorio "tiene que asumir un déficit de cerca de 8 millones de euros" de competencias impropias y ha señalado que únicamente han recibido de la Junta "299.000 procedentes del Gobierno de España y de los cuales ya se han invertido el doble".

Línea contraria a la que ha mantenido el edil del P, Fernando Salguero, que ha avanzado que en el próximo pleno presentarán "una moción para pedir al Gobierno de España que se ha obviado en esta petición".

También en el caso de la concejal de Ciudadanos Rosario Bardón que ha recordado la firma del Pacto para la Reeconstrucción de Castilla y León en la Junta y ha reconocido que se trata de "una mejora social para León" por todos los puntos que se presentan en este texto, pero en su caso han optado por abstenerse.

Se ha mantenido esta postura en la moción en defensa de la sanidad pública leonesa a propuesta del PSOE, UPL y Podemos-Equo en la que estas tres formaciones han puesto el foco en la necesidad "de ampliar el número de camas UCI en 69 en la provincia de León, aplicar la plantilla y los medios o reforzar los equipos de atención" ante un posible rebrote de la COVID-19 para el mes de octubre.

Si bien, en este apartado ha sido la portavoz de la formación naranja, Gemma Villarroel, la encargada de defender a la Consejería de Sanidad y ha negado que exista "la tesis conspiranoica de que existe desde la Junta algo en contra de León".

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha finalizado este debate al asegurar que los leoneses "sufren de un sistema de salud deficitario" y ha recordado al PP y Ciudadanos que "les falta valentía para defender a los leoneses por encima del interés de sus partidos".

MESA POR EL FUTURO DE LEÓN

Aunque el punto más conflictivo llegó con la moción presentada por Podemos-Equo para incluir a Zamora y Salamanca en la Mesa por el Futuro de León y que a petición de UPL se instará a las dos provincias a conformar sus propias mesas y, posteriormente, poner en común las conclusiones obtenidas.

Una decisión que ha contado con el apoyo de PSOE, UPL y Podemos-Equo y que ha tenido los votos en contra del PP y Ciudadanos después de unos instantes de receso para su debate en el propio pleno entre los miembros de la formación naranja y que no modificó su sentido del voto.

De hecho, Carlos González-Antón, concejal de Ciudadanos, ha defendido que esta moción "no carece de legitimación" ya que "no es el lugar ni el momento para plantearlo", mientras que la edil del PP, Ana Franco, ha reclamado "no poner palos en las ruedas y trabajar en primer lugar por León y los leoneses".

Un pleno marcado por la vuelta a la normalidad y con la mayoría de los ediles presentes en el Salón de Plenos de San Marcelo y en el que se ha aprobado una modificación no prevista de 253.072,75 euros para el mantenimiento, conservación y reparación de los daños ocasionados por la riada del pasado mes de diciembre.

Asimismo, se ha acordado por unanimidad que la nueva estación del AVE, a petición de UPL, pase a llamarse 'Reina Sancha de León' y también han accedido a que la explanada de la sede de la Junta pase a denominarse la 'Explanada de los Pendones de León'.

Por último, se ha aprobado la Declaración Institucional con motivo de la celebración del Día LGTBI+ 2020 y que ha vivido a la conclusión del pleno con el despliegue de la bandera en San Marcelo y la colocación de dos bancos LGTBI+ en el Parque de Quevedo.