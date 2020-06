María Pombo enseña la primera imagen de su tripita de embarazada: "Qué maravilla crear algo así"

María Pombo atraviesa un momento agridulce, aunque lo encara de forma optimista: la influencer anunció recientemente que padece esclerosis múltiple, aunque la ilusión que le produce su primer embarazo le motiva a seguir adelante.

Así se lo hace saber a sus seguidores en Instagram, a los que mantiene informados de todos los detalles sobre el torbellino de emociones que vive en esta etapa de su vida, en la que ya empieza a notar los efectos del embarazo: no solo sufre las típicas nauseas, sino que también nota una sutil curva en su barriga.

La influencer quiso mostrar a los usuarios dos imágenes en las que aparece posando de perfil. "Me estáis diciendo mucho que enseñe la tripa pero no tengo. Tengo un poco, sí que noto como si tuviese la regla, pero tripa no tengo", avanzó.

María Pombo enseña su tripita de embarazada. INSTAGRAM

En las fotografías se detecta una "sospechosa curva", dice Pombo sobre su barriguita de 12 semanas: "Si me seguís desde hace mucho sabréis que yo tengo la tripa muy plana. Yo cuando engordo lo hago de piernas, de brazo, de pecho y cosas así, pero de tripa jamás engordo".

Las instantáneas fueron tomadas en el espejo de la casa de sus padres, el lugar en el que vive la joven hasta completar la mudanza de su nueva casa con su marido. "Qué maravilla tener la suerte de crear algo así", zanjó ilusionada.