La Policia salva la vida a un home que havia quedat inconscient en un local del Perelló

Segons ha informat el consistori en un comunicat, la víctima, després de quedar inconscient, va ser assistida per la Policia, qui el primer que va fer va ser sol·licitar assistència sanitària per possible ictus.

Mentre, els agents van iniciar el protocol de reanimació i van aconseguir traure de la parada cardiorespiratòria a la víctima i, per tant, que tornara a tindre pols. Finalment, va ser traslladat a l'hospital de la Ribera.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha felicitat als agents que van intervenir en aquest operatiu i ha estès el seu agraïment a la plantilla "pel seu esforç i dedicació, especialment en aquests temps tan difícils que estem vivint a conseqüència de la crisi sanitària", ha dit.