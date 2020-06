Convocan una manifestación para este domingo en Murcia "contra el auge del fascismo" y "por los derechos LGTBI+"

La movilización transcurrirá por el Paseo Méndez Pelayo, las calles Enrique Villar, Santa Clara y Maestro Alonso y la Gran Vía, para finalizar en el Puente Viejo.

"Una y otra vez, leemos que el orgullo este año va a ser en balcones o digital. Eso, sencillamente, no es cierto. El orgullo es mucho más que una fiesta y un pasacalles", han indicado los convocantes en un comunicado.

A su juicio, "el orgullo es un acto de protesta, una manifestación, un grito de rabia. El orgullo festivo y comercial sigue confinado, porque es un riesgo sanitario; el orgullo como protesta no lo está".

"Primero, porque es perfectamente posible mantener la seguridad sanitaria en una manifestación. Todos los asistentes con mascarilla y un metro de distancia. Así se hizo la manifestación antirracista del 7 de junio, y en Murcia fue todo un éxito, sin incidencias ni aglomeraciones".

En segundo lugar, destacan que "es una burla a todos los colectivos que luchamos nuestros derechos y nuestras vidas pretender que la protesta, un derecho fundamental, siga suprimida mientras abren oficinas, bares y centros comerciales".

El comunicado prosigue: "Todo aquello que sirva para dar beneficios a los empresarios abre, somos animados a viajar, a salir, a movernos; pero solo para producir o consumir. ¿Qué clase de sociedad somos si el riesgo sanitario palidece contra la economía pero encierra movimientos sociales?"

"Si desconfinas para explotar, para consumir y ser consumidos, tienes que lidiar con una protesta desconfinada y liberada, con movimientos sociales fuertes y a pie de calle".

En tercer y último lugar, los promotores de la manifestación señalan que "no es prescindible, no es un capricho, no es una extravagancia", sino una forma de reivindicar "lo que es nuestro, de la mano de la lucha obrera, feminista o antirracista, porque los ataques no se han detenido ni por un instante".

"Salimos contra los continuos ataques a las personas trans desde absolutamente todas las trincheras. Salimos por las personas migrantes, explotadas y sin acceso a los derechos mínimos por ser consideradas ilegales por una sociedad que no sobreviviría sin ellas. Salimos con la rabia acumulada después de encierros de meses con nuestros agresores. Salimos frente a las políticas de recortes que siempre se ceban con las más vulnerables".

El comunicado finaliza con la frase: "Nos sobran los motivos, compañeras. Este 28 de junio, tomamos las calles".