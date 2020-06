El PP habla de "un año en blanco" en la incorporación de jóvenes al campo por la "lenta e infinita burocracia"

Así lo ha asegurado el diputado en una rueda de prensa en la que ha explicado que el mejor ejemplo de esta "ineficacia" en la gestión es la última convocatoria de planes de mejora y nuevas incorporaciones al sector ganadero de la Consejería de Medio Rural del Principado se cerró el pasado 1 de julio de 2019 y aún está sin resolver los cerca de 250 expedientes presentados.

Para Brea, de este año en blanco no puede culparse a la declaración del estado de alarma "que entró en vigor el 15 de marzo, cuando habían pasado ya nueve meses y medio desde el cierre del plazo de esta convocatoria, que a día de hoy un año después, sigue sin resolverse".

En este sentido, Brea adelantó que, dado el actual escenario, parece imposible que la convocatoria correspondiente al presente ejercicio, el de 2020, vaya a salir.

"Es curioso que uno de los males que aquejan a la sociedad del siglo XXI sea el despoblamiento rural y la administración sea el principal escollo a salvar. Es necesario que la administración deje de estorbar", agregó Brea.

Añadió que según la opinión de los expertos en la materia, "la única solución" para la 'España vaciada' es crear un tejido productivo viable en torno al sector primario, por lo que resulta "curioso", a su juicio, "que con una diagnóstico claro sea la administración quien estorbe al remedio".

Brea tildó de "inadmisible" que un agricultor o ganadero que quiera emprender se tope con una administración "lenta, tediosa y sin plazos" y explicó que la realidad es que, una vez obtenida la resolución positiva de la administración, el interesado empieza un largo calvario con la administración local y sus PGOU.

Recordó que en la mayoría de los casos la administración local no cuenta con el personal técnico cualificado para este tipo de proyectos y los plazos se dilatan tanto que, en ocasiones infinitos, cuando la Administración da finalmente una respuesta ya no se puede ejecutar la obra porque no da tiempo a su certificación en el plazo estipulado.

Con el objetivo de ofrecer al emprendedor "agilidad, certeza y seguridad jurídica", el PP solicita al Principado la creación de una la ventanilla de trámite único, "sistema mediante el que una vez presentados todos los documentos necesarios se obtenga la licencia única y no haya que sufrir un interminable peregrinar de administración en administración con los documentos debajo del brazo".

"Desde el PP creemos que esto puede ser una buena solución para hacer atractivo el emprendimiento rural y estamos convencidos que puede ser el mejor remedio para luchar contra la España vaciada", concluyó Brea, quién anunció la presentación de una proposición no de ley en la Junta en este sentido.