Una empresa indemnitzarà amb 2.000€ una dona que es va trencar una dent en mossegar un os en olives farcides

El jutjat condemna a aquesta indemnització més els interessos moratorios i legals a la víctima, associada de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, pels danys ocasionats, segons consta en la sentència, contra la qual no cal interposar recurs d'apel·lació.

La dona va acudir amb diversos familiars a un restaurant valencià i van demanar un aperitiu acompanyat de cacauets i olives farcides sense os. En un moment determinat, va sentir un dolor en el queixal causat per un os d'oliva que s'havia quedat en l'interior de la mateixa.

El dolor es va anar fent progressivament més insuportable i l'endemà va acudir d'urgència a l'odontòleg, qui va comprovar que el queixal afectat, prèviament sà, estava partit de dalt a baix i no quedava una altra solució que la immediata extracció i restauració de la mateixa. Va resultar una intervenció laboriosa per la destrossa causada per l'os d'oliva.

La dona va comunicar als responsables del restaurant els danys ocasionats per l'oliva servida i el propietari del local li va manifestar que les olives corresponien a una partida d'olives sense os farcides adquirida al seu proveïdor habitual i que des del restaurant es van limitar a servir el producte fabricat i subministrat per aquesta empresa sense manipulació alguna.

En un primer moment, la Unió de Consumidors, en representació de l'associada, va iniciar davant la mercantil i l'asseguradora la mediació i va reclamar per la via extrajudicial el desemborsament econòmic que li havia suposat el tractament i assistència realitzada per una clínica dental.

Davant la falta de solució extrajudicial, es va iniciar un procediment judicial, sol·licitant 1.550 euros corresponent al tractament, assistència i restauració de la peça dental danyada, així com 400 euros per danys físics i morals pel trastorn i perjuí ocasionat en haver d'iniciar un tractament dental per a extracció i posterior restauració de peça sana, amb el consegüent tractament mèdic, analgésico i el temps invertit per a les actuacions.

Tant l'empresa fabricadora de les olives com la companyia asseguradora van rebutjar reiteradament la reclamació de la dona, malgrat haver acreditat suficientment els fets i haver presentat informes i factures.

No obstant açò, els servicis jurídics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana van assessorar a la dona amb les possibles alternatives davant el rebuig de la mediació i, finalment, van interposar la corresponent demanda judicial que ara ha sigut estimada en tots els seus termes.

Així, el jutjat ha condemnat la mercantil i una asseguradora a pagar 1.950 euros pel tractament dental i els danys físics i morals ocasions, així com al pagament d'interessos legals i costos del procediment judicial.

La Unió de Consumidors aconsella a totes les persones que, davant el rebuig de la seua queixa o reclamació, acudisquen a una associació de consumidors per a valorar les possibles alternatives i poder defendre de forma efectiva, ràpida i eficaç els seus legítims drets.