Save the Children inicia a la Comunitat els seus campaments d'estiu per a més de 500 menors en risc de pobresa

20M EP

Save the Children inicia els seus campaments d'estiu, colònies urbanes i activitats online per a donar suport a més de 500 xiquets i xiquetes en risc de pobresa i exclusió afectats per la crisi econòmica i social del coronavirus a la Comunitat Valenciana.