Feijóo ve el emprendimiento femenino "clave" en la lucha contra "la desigualdad machista"

El jefe del ejecutivo gallego participó en un 'webinario' con mujeres emprendedoras, ante las que resaltó que el 57,7 por ciento de las actividades emprendedoras las "lideran" mujeres en Galicia, un porcentaje que era del 51,7 por ciento hace dos años. Estos datos, dijo, desmontan "el mantra" de que las mujeres suelen trabajar por cuenta ajena.

La Xunta, afirmó, quiere que el colectivo sea "cada vez más grande y estable", para lo que apostó por "seguir con la desburocratización", un aspecto en el que concedió más peso a la administración local, por facilitar la implementación de actividades económicas y por apoyar los proyectos viables.

Para hacer frente a la "brutal" situación generada tras superar las medidas de confinamiento a causa de la COVID-19, la Xunta ha puesto en marcha ayudas dirigidas a los autónomos dotadas con 122 millones de euros y que beneficiarán a unos 55.000 trabajadores por cuenta propia, expuso Feijóo.

Dentro de las diferentes líneas, resaltó los apoyos para la digitalización, que "es clave" porque "una tienda que no esté 'online' no existe". En este sentido, reivindicó la conexión a internet como un servicio público y señaló que el 98 por ciento de Galicia cuenta con ella, lo cual "no significa que sea óptima".

Las ventas en línea, afirmó, provocarán "un cambio en las ciudades" y las administraciones deberán pensar qué hacer "urbanísticamente con los bajos comerciales, que probablemente habrá que reconvertir en vivienda" para evitar ciudades "desangeladas, con uno de cada tres bajos vacíos".

SÍNTOMA DE "SALUD EXCELENTE"

El presidente gallego se refirió también, dentro de los apoyos, a los créditos con un año de carencia y a las ayudas que buscan favorecer la conciliación con la gratuidad de las escuelas infantiles o cuantías para contratar a un cuidador para menores de 12 años.

"Cuantas más mujeres emprendedoras, mejor, porque es un síntoma de una excelente salud como sociedad y de una excelente salud económica", afirmó Feijóo, que consideró que "no es razonable negar los avances -en materia de igualdad-, pero tampoco negar que quedan techos de cristal" y que hay sectores con poca visibilidad femenina.

AMPLIACIÓN DE LOS ERTE

En el coloquio posterior al encuentro con el presidente gallego intervino el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quien valoró el acuerdo cerrado este jueves por el Gobierno central y las organizaciones empresariales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Es, dijo, una medida "importante" para sectores como el turístico porque permitirá mantener actividad y empleo.

Conde incidió también en el "nuevo paradigma" económico creado por la transformación digital y consideró que se debe atender a dos frentes: el de la formación, para evitar que algunas personas se vean expulsadas del mercado laboral, y el de las inversiones para adaptar los negocios al entorno digital.

CUATRO PROYECTOS DE MUJERES

En el encuentro, cuatro mujeres presentaron sus proyectos emprendedores, con el aspecto común de que todos están implantados en el rural. Pilar Veiga tiene un taller lácteo artesanal en Guitiriz (Lugo); Viviana Rodiño, una empresa veterinaria innovadora en Salvaterra de Miño (Pontevedra); Inés Rodríguez creó un taller de artesanía textil en Allariz (Ourense) y, en la misma localidad,Sofía Rodríguez, cofundó una empresa de cosmética orgánica.

Las cuatro relataron el impacto de la COVID-19 en sus negocios, que se enfrentaron a una caída de la producción e incluso a la suspensión de la actividad de forma temporal y coincidieron en la relevancia de internet, las ventas en línea y las redes sociales en el presente y en el futuro.

Bibiana Rodiño pidió que se cree un sistema para que la sanidad se pueda comunicar con las empresas para trasladar sus necesidades, no solo en una crisis como la actual, sino "en el día a día". También subrayó la necesidad de medidas que favorezcan la conciliación porque las mujeres se ven "penalizadas".