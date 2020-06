La firma d'hipoteques sobre vivendes a la Comunitat Valenciana baixa un 7,7 a l'abril, el tercer menor descens del país

L'INE recorda que durant el mes d'abril l'atenció diària al públic en els Registres de la Propietat es va realitzar exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica.

En aquest sentit, Estadística ha agraït al Col·legi de Registradors de la Propietat, font primària de les dades d'aquesta estadística, l'esforç realitzat per a la publicació de les dades d'abril, que han comptat amb una taxa de resposta superior al 94%, similar a la de mesos anteriors.

Segons aquestes dades, la caiguda del 7,7% situa la Comunitat Valenciana com la tercera regió que menys va retrocedir interanualment la firma d'hipoteques, després d'Andalusia (7,6%) i La Rioja (-5,8%). Solament la Regió de Múrcia va experimentar un creixement del 19,4%.

A més, les 2.852 hipoteques sobre vivendes constituïdes a l'abril suposen un retrocés mensual del -1,1%, el més baix del país, on de mitjana es van contraure un -9,6%.

Per a les 2.852 hipoteques sobre vivendes, les entitats financeres van prestar 252,7 milions d'euros, un 8,9% menys que a l'abril de 2019 i un 6,6% menys que al març, quan a Espanya es van registrar caigudes del -19,4% i del -11,4%, respectivament.

A més d'aquestes, es van constituir a l'abril a la Comunitat Valenciana altres 958 hipoteques sobre finques urbanes d'un altre tipus per un import de 152,6 milions i 19 sobre solars per valor 6,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un total de 3.829 finques urbanes que van sumar 411,7 milions.

La majoria dels crèdits van ser atorgats per bancs, en concret 3.490 per valor de 386,7 milions, mentre altres entitats financeres van concedir 339 préstecs per 25 milions d'euros.

D'altra banda, a l'abril es van firmar en la regió 97 hipoteques sobre finques rústiques per un import conjunt de 12,5 milions d'euros, 74 concedides per bancs i 23 per altres entitats financeres.

En total, en el quart mes de l'any es van rubricar en la regió 3.926 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes per un muntant global de més de 424,2 milions d'euros.

Així mateix, es van cancel·lar 3.124 hipoteques, la majoria d'elles de vivendes (2.221).