Renate Blauel, la exmujer de Elton John, emprende acciones legales contra el músico

"Terminé casado por no saber afrontar mi problema más importante en aquel momento: era un drogadicto. Me casé con una mujer a la que amaba y pensé que cambiaría, pero cuando me casé todavía tenía la nariz llena de cocaína y me bebía al menos una botella al día", desveló Elton John varios años después.

El autor de éxitos como I'm still standing, Your song o Tiny Dancer se refería a su matrimonio con Renate Blauel, una ingeniera de sonido de origen alemán a quien conoció grabando el disco Too Low for Zero en 1983 y con quien contrajo matrimonio un día de San Valentín, el 14 de febrero de 1984, en Australia. Se acabaron divorciando cuatro años más tarde.

Pasaría todavía algo de tiempo hasta que el artista se viera con suficientes fuerzas para hablar abiertamente de su homosexualidad y se casara con su actual pareja, David Furnish, con quien tiene dos hijos, Zachary y Elias, nacidos por por vientre de alquiler.

Sin embargo, ahora su exesposa ha sorprendido a propios y extraños presentando una medida legal contra el cantante británico de 73 años ante el Tribunal Superior de Londres, sin que hayan trascendido los motivos de dicha querella, tal y como afirma The Guardian.

La posibilidad que más se está barajando en estos momentos, desde que se presentasen estas acciones legales la semana pasada, es que todo el asunto esté relacionado con la posible publicación de asuntos personales, sobre todo por las confesiones que realizó el artista en su autobiografía Yo, publicada el año pasado, coincidiendo con el estreno de la película que repasa su vida, Rocketman, en la que a John le interpretaba Taron Egerton y a Blauel, brevemente, Celinde Schoenmaker.

"Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba de manera incondicional, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera. A pesar de todo el dolor, no hubo acritud en absoluto. Durante varios años, cada vez que me pasaba algo, la prensa aparecía en la puerta de su casa: les decía que la dejaran en paz", aparece en el libro, a la vez que "Renate no solo se casó con un drogadicto gay, sino con un drogadicto gay cuya vida estaba a punto de desmoronarse. La cocaína me convirtió en un monstruo".

"La he visto una vez desde que nos divorciamos... Cuando tuve a mis hijos, la invité a Woodside porque quería que los conociera. Quería verla, quería que ella fuera parte de nuestras vidas, y nosotros parte de la suya, de alguna manera. Pero ella no quería y yo no insistí en el tema. Tengo que respetar cómo se siente", escribió.

Es raro que el nombre de Renate Blauel salga a la luz porque, tal y como afirma John, siempre ha evitado ser un personaje público, aunque sus representantes legales confían en que el caso pueda ser resuelto "en privado y de manera amistosa", mientras que, por su parte, los representantes del cantante han declinado hacer declaraciones.