El Ayuntamiento retomará las conversaciones sobre La Vega después del verano "con un planteamiento diferente"

Así lo ha indicado Canteli en declaraciones a los medios después de un acto de agradecimiento de la corporación municipal a la labor desempeñada por Protección Civil durante la crisis sanitaria.

En ese sentido, el alcalde ha apuntado que las conversaciones sobre los terrenos en los que está instalada la antigua fábrica de armas de La Vega se retomarán "tan pronto como podamos". Con todo, ha indicado que en este momento "por razones obvias" se trata de una cuestión que "no procede".

"Yo creo que hasta después del verano no haremos nada. La Vega lleva ahí muchos años y el equipo de gobierno anterior estuvo cuatro años 'toreando' y no hicieran nada, que nos dejen trabajar a nosotros", ha indicado Canteli.

Así, ha defendido que sea el equipo de gobierno -PP y Ciudadanos- el que marque los tiempos "y los tiempos no son todavía". "Tan pronto como podamos iremos al ministerio con un planteamiento diferente al que hubo hasta ahora, no hay prisa ninguna, no hay que salir corriendo y menos en este momento", ha sentenciado.