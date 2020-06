Cs, a PP y PSOE, tras rechazarse las comparecencias de Amores y Candau: "La transparencia se demuestra andando"

"La transparencia se demuestra andando", ha afirmado este viernes en rueda de prensa el presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, quien ha lamentado que ambos partidos cercenen esta posibilidad de que representantes públicos rindan cuentas a la ciudadanía.

Ha criticado a los socialistas por "bloquear la comparecencia de Amores y Candau", y que Amores haya defendido que este proceso ha ocurrido en otras cadenas. Por este supuesto fraude se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos de televisiones autonómicas.

Este razonamiento esgrimido por Amores, según Ruiz, "es tan primario como el del conductor al que pillan bebido con exceso de velocidad y dice que hay otros excesos de velocidad". "Otros han cometido una irregularidad, pero usted también", ha recriminado.

También ha cargado contra el PP, por dar "el ok" a la comparecencia de Amores y no a la de Candau, porque no querían "dar explicaciones" sobre legislaturas pasadas. "No quieren que se sepa lo que ocurrió en la etapa del también ex dirigente del ente público, bajo mandato del PP, Nacho Villa, y por eso, el PP se negó", ha aseverado.

COLECTIVOS TRANS Y DESPOBLACIÓN

Asimismo, se ha referido Ruiz a la propuesta de Cs recogida por PP y PSOE en apoyo al colectivo trans que quedó aprobada este jueves en pleno, para reprochar a la Junta "el exceso de protagonismo" al "adueñarse de una incitativa parlamentaria".

"No es cuestión de ver quién es más igualitario que el otro, de ver quién se reúne con más colectivos. Es un poco idiotesco, las medallas para los pechos de los generales rusos", ha asegurado.

En la misma línea, ha criticado que el Ejecutivo regional trasladara este jueves que tenía un principio de acuerdo en materia de despoblación con otras regiones, pero "sorprendentemente solo llegaba a la provincia de Cuenca".

"Nos parece que se olvidan de muchas otras comarcas de Castilla-La Mancha que están en la misma situación", ha incidido Ruiz, precisando que esta realidad la vive "la práctica totalidad de la provincia de Guadalajara y algunas zonas de Albacete, Ciudad Real y Toledo".