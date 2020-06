El nadó hipopòtam nascut en la quarantena en Bioparc és mascle

Gori és una de les noves cries nascudes durant el 'baby boom' de l'estat d'alarma en Bioparc. Segons expliquen des del recinte, es tracta d'un animal "molt juganer i curiós" i la seua activitat en l'aquari, que permet contemplar a aquesta espècie sota l'aigua, ha possibilitat que els cuidadors determinaren el seu sexe.

Així, assenyalen que "com el més important és el seu màxim benestar, no s'interfereixen els comportaments naturals dels animals menys per necessitat". En aquest cas, "prevalia per damunt de tot la tranquil·litat de mare i fill en la criança" i, al final, "la sort ha volgut que es vera clarament la zona genital i ja no hi ha dubte que és un mascle".

Per a la reobertura, Bioparc ha adoptat mesures especials com el control d'aforament, que han permès recórrer el parc seguint els cinc itineraris de sentit únic, i ha simplificat l'operativa de reserva anticipada en la web.

D'aquesta forma es pot escollir el dia i quatre trams horaris d'accés des de l'obertura a les 10.30 hores i fins al tancament a les 19.30. A més, es manté la promoció de reobertura, amb preus especials per a les entrades: 20 euros la general i 15 euros la infantil.

El parc ha previst senyalística especial, les mesures higièniques i reforç en l'atenció dels monitors, que es complementen amb el plànol especial amb els itineraris, normes i informació d'utilitat, que pot descarregar-se de forma anticipada en la web o en el parc mitjançant un codi QR.