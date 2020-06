Esport destina més de 4 milions d'euros per a la millora d'instal·lacions esportives municipals

Amb aquesta convocatòria d'ajudes, que ascendeixen a 4.080.660 milions d'euros, la Generalitat suma en tres anys al voltant de 10,7 milions d'euros d'inversió en la modernització de poliesportius de pobles de menys de 5.000 habitants i de trinquets municipals.

Aquest programa de subvencions en els ajuntaments per a la millora, ampliació i reparació d'instal·lacions esportives té dos línies diferents. La primera va dirigida als municipis de menys de 5.000 habitants i inclou la millora d'infraestructures per a la pràctica de qualsevol esport. En aquesta convocatòria s'han destinat un total de 2.978.323 euros a 39 municipis de tot el territori valencià.

L'altra modalitat d'ajudes és específica per a la millora i ampliació d'espais on es juga a pilota valenciana en totes les seues modalitats (trinquets, frontons, carrers, etc.). Esport ha destinat a aquesta línia d'ajudes un total de 1.102.337 euros, tant per a projectes amb un cost menor de 20.000 euros com per a projectes que superen aquest import, per a finançar les millores en 27 municipis.

El director general d'Esport, Josep Miquel Moya, ha ressaltat que "aquestes subvencions serveixen per a dotar els municipis valencians més xicotets de capacitat econòmica perquè milloren i amplien les seues instal·lacions esportives i l'oferta esportiva per a poder arribar a tota la població".

A més, les ajudes permeten preservar i fomentar la pilota valenciana en tot el territori. "Som conscients que la Comunitat de l'Esport comença en els pobles, i invertir en aquest suposa invertir en salut i benestar social", conclou Moya en un comunicat.