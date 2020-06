Consultorio de Vivienda: "Un vecino ha puesto un jacuzzi en el patio, que tiene uso privativo, ¿puede hacerlo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA Soy portero en una finca de lunes a viernes. Los fines de semana tengo pactada con la comunidad sacar la basura. Si algún fin de semana quiero salir fuera la Administración dice que deben de ser días estipulados como vacaciones. Otros porteros de la zona le piden el favor a compañeros que se la saquen si pueden, pero en mi caso la administración dice que no puedo hacer eso.

¿Qué solución hay? ¿Puedo pedirle a un familiar o amigo sin que la administración o la comunidad de propietarios pueda sancionarme? En caso de que me hicieran el favor de sacarme la basura y la administración fuera consciente de ello, ¿qué tipo de sanción conllevaría?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si por contrato tiene establecido que debe sacar las basuras, deberá cumplir con lo estipulado sin que pueda realizar esta función otra persona ajena a la comunidad.

Puede intentar pactar con la comunidad la renuncia a este servicio con la consiguiente reducción de la nómina.

PREGUNTA En mi comunidad se estableció por acuerdo que la función de presidente de la comunidad será desempeñada por el que ha sido vicepresidente el año anterior. Empezando por los primeros pisos, segundos, terceros y las letras alfabéticamente.

¿Puede un vecino ejercer de vicepresidente sin que le corresponda pidiéndoselo (en la reunión de vecinos ordinaria) ejercer ese cargo al que le corresponde y este en aquiescencia pasiva acepte?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No hay problema en modificar el turno establecido pero para ello deberá figurar en el orden del día de la convocatoria.

PREGUNTA Vivo en un bajo y tengo una vecina que vive en el quinto piso qué siempre está tirando todo tipo de basura a mi patio, pero también cada vez que sube a su casa escupe en la mirilla de mi puerta o pega papeles en con saliva, o cuando llega en la madrugada toca el timbre y se sube corriendo. Mi vecina tendrá unas 30 años más o menos. Por favor necesito que me oriente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al tratarse de actividades molestas e insalubres, puede denunciar los hechos a la policía así cono acudir a la vía judicial.

PREGUNTA Tengo una grieta en la pared que da a la fachada de la vivienda, de una longitud de 20 cm y un grosor de 1 cm. La pared es de pladur.

He llamado tanto al seguro de la casa como consultado a los gestores por el seguro de la vivienda y me comentan que no lo cubre ningún seguro ya que es un defecto debido a movimiento de tierras o de fabricación. El piso no tiene ni 10 años. ¿No puedo reclamar este defecto de fabricación a nadie?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las grietas por asentamiento si no están cubiertas por el seguro decenal debe asumirlas la comunidad.

PREGUNTA Soy propietaria de un ático bajo cubierta con ventanas tipo Velux. El edificio se construyó en 2006 y desde hace ya unos años nos entra agua cada invierno por las ventanas estropeando incluso el parqué de madera. El administrador del edificio no me soluciona nada, lo único que conseguimos son "remiendos" que no valen para nada.

Técnicos de mi seguro me dicen que el problema es que las chapas del tejado están puestas al revés, por eso entra agua. La comunidad sigue sin darme soluciones efectivas y el presupuesto que me dan para cambiar ventanas es de 6.000 euros, inasumible para mí.

He visto que en la LPH el bajo cubierta y sus ventanas son propiedad de la comunidad y está obligada a costear su sustitución mediante una derrama o mediante los fondos que la comunidad tenga. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo denunciar a la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el problema de la estanqueidad tiene su origen en los elementos comunes del edificio, como es el caso, debe asumir las obras de reparación la comunidad dado que afecta a la habitabilidad de la vivienda.

PREGUNTA En los momentos que nos encontramos, es comprensible no realizar una junta para abrir la piscina comunitaria, pero ¿no se debería de llevar a consulta vecinal por otra vía dado que la apertura de una piscina comunitaria ha de llevar una serie de protocolos al igual que un incremento de la cuota?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En mi opinión creo que lo más democrático es recabar la opinión del resto de los propietarios en vez de que lo decidan unilateralmente el presidente o la junta directiva.

PREGUNTA Tengo una plaza de garaje en propiedad en un edificio justo al lado de mi domicilio. No vivo en el edificio. Le pregunto si es legal y normal que pague la misma cuota de comunidad que otras personas que habitan en edificio y tiene plaza de garaje.

Estoy cansada de mandar correos al administrador de fincas para una solución y no hay manera de que conteste. Llevo con este problema desde 2018, estoy desesperada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA De conformidad con el art. 9.1.e de la LPH, contribuirá al pago de los gastos conforme a su coeficiente de propiedad salvo las excepciones previstas en el título, estatutos o de aquellas instalaciones o servicios a los que no está enganchado como portero automático, antena o calefacción.

PREGUNTA El vecino del primero ha puesto una piscina/jacuzzi en el patio de la Comunidad, que tiene el uso privativo. El suelo del patio es el techo de una nave que forma parte también de la Comunidad. ¿Puede poner la piscina sin ningún tipo de licencia o autorización? El jacuzzi mide 190 x 70 cm aproximadamente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Necesita para ello un informe técnico que valore el volumen máximo que puede soportar el forjado.

PREGUNTA ¿Se pueden o no usar zonas comunes abiertas sin césped en fase 2? ¿Y ahora en la nueva normalidad? Soy vecino de una urbanización del norte de Madrid.

Mis vecinos sostienen que el solado no se considera jardín y por tanto no puedo permanecer en dichas zonas. Yo digo que, aunque solo se mencionan jardines se refiere también a patios y cualquier otra zona exterior abierta de uso común (excepto parques infantiles).