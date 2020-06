Corre, que vuelan: Amazon rebaja al 30% (y solo durante unas horas) las joyas de Uno de 50 que triunfarán en verano

Durante las vacaciones y con nuestras jornadas de piscina y playa, parece que dejamos nuestro joyero, tras limpiar una a una todas sus piezas, aparcado hasta la temporada que vienes. Con el calor (y con nuestro objetivo de conseguir un moreno uniforme) no es compatible lucirlas en muñecas, escote u otras partes del cuerpo. Sin embargo, y aunque las guardemos para estos momentos, las joyas siguen teniendo protagonismo en verano, ya que dan el toque perfecto a cualquier look. Para paseos vespertinos por la playa, para cenas que se alargan o para citas especiales, no deben faltar estos complementos. Lo único que debemos tener en cuenta es que nos conviene apostar por piezas más discretas, con colores estivales y que nos aporten un toque de elegancia.

Ya sea para darte un capricho, para dar el pistoletazo de salida a las rebajas o porque estás deseando ampliar tu joyero, Amazon te lo pone fácil esta semana, gracias a la celebración de su Gran evento de la moda que, entre las ofertas del día, incluye hoy varias propuestas de la marca Uno de 50, de marcado carácter artesanal y de formas redondeadas, al 30%. Bajo estas líneas, te mostramos tres de nuestras piezas preferidas. ¿Vas a poder resistirte a ellas?

Tres que no querrás dejar escapar

- Pulsera ‘In my mind’. Bañada en plata y con un diseño original e innovador, que incluye cuentas en los colores de la temporada, esta joya sencilla, 100% artesanal y muy veraniega será el broche perfecto de todos tus conjuntos. Esta pieza te recordará a las jornadas de mar, con el color coral del fondo del mar y el azul verdoso de sus aguas.

Pulsera 'In my mind'. Uno de 50

- Colgante ‘Lucero’. Aunque la superposición de colgantes de diferentes tamaños sigue siendo una de las tendencias de este año, con la subida de las temperaturas apetece llevar joyas más ligeras, como este collar bañado en oro de corte clásico. ¿No os parece ideal para no quitároslo hasta que se acabe el verano?

Colgante 'Lucero'. Uno de 50

- Pendientes ‘Clavo de oro’. Con un diseño sencillo, atemporal, pero que rompe los moldes del clásico aro, estos pendientes son una apuesta segura para este verano. Combinan con cualquier look, aportando un toque informal a las apuestas más elegantes (¡y viceversa!).

Pendientes 'Clavo de Oro'.. Uno de 50

